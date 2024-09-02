- Пожар на заводе по производству бетона - правоохранительные органы ведут расследование

В результате пожара на цементном заводе в Мюнхене местная правовая инстанция взяла ситуацию под контроль. Предварительные расследования указывают на то, что огонь мог быть умышленно разожжен. Инцидент привел к значительным финансовым потерям, как сообщает пожарная служба. К счастью, на данный момент не сообщается ни об одном случае травмирования.

Согласно отчетам правоохранительных органов, несколько автомобилей внутри завода были охвачены пламенем ночью. Кроме того, верхушка силоса горела из-за горящей ленты конвейера. Пламя также распространилось на картон в ближайшем пункте переработки отходов.

Местная полиция была вызвана на место происшествия из-за ухудшающейся ситуации на цементном заводе. Прибыв на место, они оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие происшествия.

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