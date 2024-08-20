Развертывание пожарной службы или отправка пожарных на место происшествия - Пожар на складе на заводе по производству шоколада Брандт успешно потушен

Итоги ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики Брандт в Нижней Баварии были подведены на второй день после возгорания. Происхождение инцидента все еще неясно, как сообщил представитель полиции. Из-за нестабильности конструкции точно установить причину пожара может быть сложно. Первоначальная оценка ущерба, проведенная в воскресенье, составила несколько миллионов евро.

Пожар начался в воскресенье вечером в зоне складирования картонных коробок на втором этаже трехэтажного здания в Ландсхуте. К понедельнику пламя было в основном подавлено, но дополнительные операции продолжались утром во вторник и должны были продолжаться до вечера, как сообщил представитель. Несколько пожарных получили легкие травмы во время тушения пожара.

Хотя производственные мощности не пострадали от пожара, производство было временно приостановлено, как подтвердил представитель компании в понедельник. Фабрика Брандта в Ландсхуте в основном специализируется на производстве шоколадных фигурок, а также других продуктов. Более известные зваибэк и крекерные изделия производятся на других объектах.

Пожарная служба в настоящее время изучает возможность аренды временных складов для хранения пострадавших шоколадных фигурок до возобновления работы фабрики Брандт. Из-за значительного ущерба компания рассматривает возможность перевода некоторых своих складских операций в эти новые объекты.

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