- Пожар химического завода извергает дымовые пары по северному сектору Дуйсбурга.

После взрыва на цехе компании Grillo Group в Duisburge над северной частью города висела темная туманная пелена. Город выпустил предупреждение, призывая жителей оставаться дома и закрывать окна и двери. В сообщении говорилось: "На данный момент мы не можем исключить возможные риски для здоровья, связанные с туманной пеленой".

Пожар начался без видимой причины в секции сульфата цинка компании, как заявили представители. Пожарные боролись с огнем. Компания сообщила об отсутствии жертв. Однако местное управление пожарной охраны сообщило, что один человек получил ранения и получает помощь от спасателей.

В районе происшествия находилось около 110 пожарных. Район рядом с зоной пожара был оцеплен, чтобы дать пожарным возможность работать, как сообщил представитель полиции. Во время тушения пожара использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания, сообщалось о сильном дыме, переносящем неприятные запахи. Велось мониторинг. Движение на прилегающей городской автостраде Duisburge было ограничено.

"Безопасность наших сотрудников и жителей является нашим главным приоритетом. Все протоколы экстренной безопасности были немедленно активированы, и ситуация находится под тщательным наблюдением", - заявил руководитель сайта Grillo Дирк Риттербах.

Комиссия предложила ужесточить правила промышленных выбросов в рамках своих усилий по решению экологических проблем после инцидента. Членов государства призывали поддержать эти предложения, как заявил комиссар Смит.

В свете инцидента группа Grillo согласилась выделить средства на приобретение современных систем фильтрации дыма для предотвращения будущих случаев туманной пелены, как указано в их пресс-релизе.

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