Сегодня особый день для принцессы Анны (74). Сестра короля Карла III (75) отмечает свой 74-й день рождения 15 августа. На странице "Королевской семьи" в Instagram ей посвятили историю. "С днем рождения, принцесса Анна!", - написано с фотоколлажем, на котором принцесса Анна запечатлена с братом.

Детское фото с королем Карлом

Черно-белое детское фото принцессы Анны с старшим братом королем Карлом, якобы сделанное в 1954 году возле королевской резиденции. На снимке они сидят на лужайке и улыбаются в камеру. Еще одно фото показывает единственную дочь королевы Елизаветы II (1926-2022) и принца Филиппа (1921-2021) одну, а третье - снова с Чарльзом. На этом фото они в униформе.

Принцесса Анна, известная как самый трудолюбивый член королевской семьи, столкнулась с проблемами со здоровьем. В конце июня она была выписана из больницы после пятидневного лечения от легкого сотрясения мозга и травмы головы в больнице Southmead в Бристоле. Как сообщается, принцесса вернулась в свой особняк в Гаткомб-Парк в Минчинхэмптоне. На своей усадьбе в Глостершире она, якобы, получила эту легкую травму. Британские СМИ сообщают, что она, скорее всего, пострадала от лошади.

С середины июля она возобновила свои обязательства и посетила Олимпийские игры в Париже. Принцесса Анна имеет особые отношения с Олимпийскими играми. Она была первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх. Она участвовала в Олимпийских играх 1976 года в Монреале и заняла девятое место в командном троеборье. С 1988 года Анна является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Принцесса Анна - мать Зары Тиндалл (43) и Питера Филлипса (46). Оба - от ее брака с Марком Филиппсом (75), который продлился с 1973 по 1992 год. В конце 1992 года Анна вышла замуж за Тимоти Лоуренса (69), морского офицера.

