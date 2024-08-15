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КультураНовостиПринцесса Анна

Поздравляю с милым изображением ребенка

Княгиня Анна сегодня празднует свой 74-й день рождения. Королевский двор прислал особые фото-поздравления.

 and  Ksenia Johnson
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Анне – единственная дочь Елизаветы II
Анне – единственная дочь Елизаветы II

- Поздравляю с милым изображением ребенка

Сегодня особый день для принцессы Анны (74). Сестра короля Карла III (75) отмечает свой 74-й день рождения 15 августа. На странице "Королевской семьи" в Instagram ей посвятили историю. "С днем рождения, принцесса Анна!", - написано с фотоколлажем, на котором принцесса Анна запечатлена с братом.

Детское фото с королем Карлом

Черно-белое детское фото принцессы Анны с старшим братом королем Карлом, якобы сделанное в 1954 году возле королевской резиденции. На снимке они сидят на лужайке и улыбаются в камеру. Еще одно фото показывает единственную дочь королевы Елизаветы II (1926-2022) и принца Филиппа (1921-2021) одну, а третье - снова с Чарльзом. На этом фото они в униформе.

Принцесса Анна, известная как самый трудолюбивый член королевской семьи, столкнулась с проблемами со здоровьем. В конце июня она была выписана из больницы после пятидневного лечения от легкого сотрясения мозга и травмы головы в больнице Southmead в Бристоле. Как сообщается, принцесса вернулась в свой особняк в Гаткомб-Парк в Минчинхэмптоне. На своей усадьбе в Глостершире она, якобы, получила эту легкую травму. Британские СМИ сообщают, что она, скорее всего, пострадала от лошади.

С середины июля она возобновила свои обязательства и посетила Олимпийские игры в Париже. Принцесса Анна имеет особые отношения с Олимпийскими играми. Она была первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх. Она участвовала в Олимпийских играх 1976 года в Монреале и заняла девятое место в командном троеборье. С 1988 года Анна является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Принцесса Анна - мать Зары Тиндалл (43) и Питера Филлипса (46). Оба - от ее брака с Марком Филиппсом (75), который продлился с 1973 по 1992 год. В конце 1992 года Анна вышла замуж за Тимоти Лоуренса (69), морского офицера.

Увлечение принцессы Анны конным спортом было очевидно на фото 1954 года, где она запечатлена с братом королем Карлом, оба в униформе и улыбающиеся в камеру возле королевской резиденции. thanks to her passion, Princess Anne became the first member of the British Royal Family to compete in the Olympic Games, finishing ninth in the team eventing at the 1976 Olympics in Montreal.

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