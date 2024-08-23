- Поздравляю с его Кариной.

С 10 сердечками и радостным "С днем рождения, Карчинchen", Дитер Болен (70) поздравил свою давнюю спутницу Карену с 40-летием в пятницу утром. Он поделился снимком отдыха в Instagram, на котором Карена в ярко-оранжевом купальнике наслаждается солнцем и песком. Улыбаясь в камеру в солнцезащитных очках и с хвостиком, она лежит на оранжевом солнечном матрасе, окруженная оранжевым полотенцем и зонтиком.

Партнеры в течение 18 лет

Карена была рядом с Боленом с 2006 года. Они встретились в клубе на Майорке, где ему было 51, а ей 21. С разницей в возраст в 30 лет они стали неразлучной парой. За годы они стали родителями дочери Амели в 2011 году и сына Максимилиана в 2013 году.

Болен вспоминал их первую встречу, поделившись парным снимком 5 августа. Он подписал его: "18 лет назад мы встретились". Кажется, 14 сердечек было недостаточно, поэтому он добавил еще шесть.

"Самая великая любовная история во Вселенной"

Карена, квалифицированный отельер, предпочитает оставаться в тени публичности. Тем не менее, она часто появлялась на Instagram-аккаунте Болена. Она рассказала, что тайно управляет его карьерой: "Я занимаюсь его музыкальным издательством, получаю почти ежедневные запросы, координирую все назначения и изучаю новые рекламные предложения... список никогда не заканчивается".

"С 17-летним стажем мы - самая великая любовная история во Вселенной. У нас никогда не было споров", - признался Болен журналу "stern" ранее в этом году. "Дома нужно быть миротворцем. Я не был им раньше, но теперь часто задумываюсь: стоит ли это спора? Я бы предпочел просто подчиниться и сохранить мир. Раньше я говорил своим партнерам: 'Если это раздражает, позаботься об этом сама!'"

Хотя иногда роль Карены в управлении карьерой Дитера может казаться подавляющей, она предпочитает держать личные аспекты их отношений вне публичного внимания. Тем не менее, они продолжают праздновать свою уникальную связь, и Болен называет их отношения "самой великой любовной историей во Вселенной", которая просуществовала без единого спора в течение 17 лет.

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