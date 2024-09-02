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Повышенные температуры и повышенный риск возникновения опасностей, связанных с погодой

Несмотря на сохранение тепла, Германияcible herself перед надвигающейся опасностью штормов. Что способствует росту угрозы сильных ливней?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Угроза интенсивных гроз, сопровождаемых значительными ливнями, будет возрастать до среды.
Угроза интенсивных гроз, сопровождаемых значительными ливнями, будет возрастать до среды.

- Повышенные температуры и повышенный риск возникновения опасностей, связанных с погодой

Начало осени ознаменовывается комфортными температурами, но не обходится без угрозы штормовой погоды. "С рассвета над Баварией бушует значительное количество штормов, что приводит к локальным дождям в категории сильных гроз. Позже в течение дня эти штормы переместятся в центр страны, и появятся свежие грозы в западных районах," - сообщает метеоролог Маркус Бейер из немецкого метеорологического службы в Оффенбахе.

Основная опасность - сильные ливни. "Это происходит из-за двух факторов. Во-первых, влажные воздушные массы, насыщенные водяными каплями в облаках. Во-вторых, значительные градиенты атмосферного давления способствуют стационарности гроз, что приводит к интенсивным ливням, сконцентрированным в одном районе без значительного движения," - заявляет Бейер. Не исключены частые ливни вплоть до экстремальной категории, но точное место их удара предсказать невозможно. "Там, где ударят сильные ливни, существует риск локальных наводнений."

Прогноз погоды

Во вторник восточная Германия и предгорья Альп, не обращенные к Альпам, будут иметь ясное небо и солнце. В то же время, сперва на западе, а затем распространяясь на восток, разовьются сильные грозы с существенными погодными рисками, в том числе и экстремальные ливни. Во второй половине дня западные регионы будут мирными и в основном сухими, в то время как на востоке температура достигнет 34 градусов, а остальные районы останутся приятными и теплыми при 25-30 градусах.

В среду только самые восточные и юго-восточные уголки увидят солнце и сухие условия. В западных районах, однако, будет дождь. В остальных регионах образуются мощные грозы с существенными погодными рисками, вплоть до экстремальной категории в некоторых местах. На западе температура будет колебаться от 20 до 25 градусов, в то время как на востоке термометр поднимется до 25-34 градусов.

В четверг небо будет частично облачным, с ожиданием локальных сильных гроз во второй половине дня. На востоке ожидаются легкие дожди. Температура поднимется до 21-28 градусов, с наименьшими значениями на западе и северо-западе.

Другие регионы также могут столкнуться с сильными ливнями из-за перемещения штормов. Если интенсивный дождь продолжится, это может привести к риску локальных наводнений в других районах.

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