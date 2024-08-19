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повышенные случаи заболевания легионерами в Тюрингии

Невидимая Легионелла бактерия, скрывающаяся в вашей питьевой воде, представляет спрятанную опасность, особенно летом, когда случаи заражения возрастают. Но что связывает это увеличение с поездками на отпуск и изменениями климата?

 and  Katherine Bradley
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- повышенные случаи заболевания легионерами в Тюрингии

В Тюрингии в этом году пять человек заболели и скончались от болезней, вызванных бактериями Legionella, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В 2022 году также погибло пять человек. Количество случаев заражения Legionella также значительно увеличилось в этой земле в последние два года. К раннему августа было зарегистрировано 30 случаев, что более чем вдвое превышает число случаев в том же периоде 2022 года. С января по ранний август 2023 года было зарегистрировано 21 случай, и общее число для 2023 года достигло 38.

Бактерии Legionella - это длинные, палочковидные микроорганизмы, которые обычно распространяются через аэрозольную воду, такую как душевые, гидромассажные ванны, увлажнители или через водопроводные краны. Институт Роберта Коха в Германии (RKI) предполагает, что общее увеличение числа случаев может быть связано с улучшенным выявлением случаев, старением населения и изменениями климата. Комбинация высоких температур и большего количества осадков, похоже, приводит к увеличению числа случаев заболевания легионеллезом.

Регионально, в районе Шмалькальден-Майнинген с 2023 года было зарегистрировано значительное количество случаев. Однако расследования, проведенные органами здравоохранения и окружающей среды, не выявили直接ю причину, как заявило министерство. Улучшенное выявление случаев путем диагностического уточнения респираторных заболеваний во время пребывания в больнице может быть возможной причиной.

В целом, больше случаев заболевания легионеллезом регистрируется летом и осенью. Причинами этого могут быть путешествия в сезон отпусков и связанные с ними риски заражения, такие как купание в гидромассажных ваннах, как предполагает Институт Роберта Коха. По данным Министерства здравоохранения, около 20% случаев в Тюрингии связаны с путешествиями, в основном в Южную Европу, что совпадает с национальным уровнем.

Кроме того, бактерии могут более эффективно размножаться в воде, которая не регулярно меняется в трубах домов жителей во время их отпусков. Высокая температура также способствует росту легионелл в холодной воде или системах охлаждения.

Для защиты от легионеллы министерство рекомендует время от времени запускать воду в пустых квартирах и домах, а также в редко используемых душевых и раковинах.

Легионеллез, форма легионеллеза, был впервые идентифицирован в 1976 году во время съезда ветеранов в США, где несколько участников заболели этой необычной легочной инфекцией.

Эти статистические данные указывают на удвоение случаев заражения легионеллой в свободной земле с 2021 года, с 30 зарегистрированными случаями к раннему августа 2023 года. В настоящее время соответствующие органы здравоохранения в Шмалькальден-Майнинген расследуют значительное увеличение случаев заражения легионеллой в этом районе с начала 2023 года.

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