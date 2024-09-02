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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье и безопасность

Повышенные концентрации озона в Северном Рейн-Вестфалии, особенно в Кельне.

Регулирующий орган обнаружил повышенные показатели озона на нескольких мониторинговых сайтах. Прогноз снижения солнечного света предполагает, что подобных высоких уровней на следующий день не произойдет.

 and  John Stellmacher
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Свыше 180 микрограммов озона на кубический метр отмечено властями по охране окружающей среды в...
Свыше 180 микрограммов озона на кубический метр отмечено властями по охране окружающей среды в Северном Рейне-Вестфалии. Примерно 20% местного населения могут быть восприимчивы к повышенным уровням озона.

- Повышенные концентрации озона в Северном Рейн-Вестфалии, особенно в Кельне.

В Северном Рейн-Вестфалии, в различных точках мониторинга в районе Кёльна в течение дня зафиксированы уровни дефицита кислорода, превышающие лимит в 180 микрограммов на кубический метр воздуха.

Лимит был едва превышен в Хюрте и Леверкузене-Манфорте, как сообщает заявление регионального управления охраны окружающей среды. В 15:00 в Кёльне-Роденкирхене было зафиксировано значение 193 микрограммов. Управление охраны окружающей среды прогнозирует, что во вторник не будет зафиксировано таких высоких значений из-за уменьшения солнечного света.

Озон может вызывать симптомы, такие как раздражение слизистых оболочек, проблемы с дыханием и головные боли, а также снижение физической работоспособности. Около 10-20% населения очень восприимчивы к озону. К группе риска относятся также люди, занимающиеся физическим трудом на открытом воздухе, спортсмены и дети и младенцы.

При превышении порога информации люди из группы риска должны воздержаться от интенсивных занятий на открытом воздухе. Тренировки высокой интенсивности следует планировать на раннее утро или вечер.

Региональное управление охраны окружающей среды подчеркивает важность соблюдения правил здоровья и безопасности, рекомендуя людям из группы риска минимизировать пребывание на открытом воздухе в периоды дефицита кислорода. Регулярный мониторинг уровней озона является ключевым фактором обеспечения безопасности и здоровья в открытых пространствах.

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