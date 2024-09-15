повышенное предупреждение в Шёне, угроза лавин в Баварии

Интенсивные дожди и снегопады вызывают трудности в некоторых частях Германии. Зимняя буря в Баварских Альпах увеличила вероятность лавин на больших высотах. На высоте выше примерно 1200 метров скопился толстый слой снега, достигающий метра в высших регионах, как сообщает Баварская служба предупреждения о лавинах.

Свежий снег, раздутый сильным ветром, является проблемой и может вызвать оползни в крутых склонах возле гребней. Вероятность лавин в Берхтесгаденских Альпах высока, они могут вызвать значительное количество обломков, согласно отчету.

Баварская служба предупреждения о лавинах ожидает, что ситуация останется напряженной в ближайшие дни. Кроме того, многие пешеходные тропы на больших высотах покрыты снегом, делая их скользкими и опасными. Текущие горячие точки снега включают высокогорья Берхтесгаденских и Химгауских Альп, где некоторые районы получают более метра снега. Это примечательно, учитывая время года. Глубина снега на станции Ду́рнбаххорн над Винклмоосом в Химгауских Альпах составляет около 1,20 метра, а на Зюгшпитцплацте - почти 90 сантиметров.

Уровень тревоги один в Дрездене

Из-за непрекращающихся дождей и наводнений некоторые районы Германии достигли первого уровня тревоги. Прогноз обещает сильные дожди во вторник, в частности, в некоторых частях Саксонии и Баварии, что может привести к дальнейшему поднятию уровней воды.

В Дрездене, столице Саксонии, во вторник утром был объявлен первый уровень тревоги, когда уровни воды превысили четыре метра. Уровни воды, как ожидается, продолжат расти до середины следующей недели.

Временные работы по очистке на частично обрушившимся Карловом мосту в Дрездене были приостановлены. "Все готово", - сообщило управление пожарной охраны Дрездена в субботу вечером. "Область у Нового городского моста Карлового моста полностью очищена от обломков обрушившегося моста C". Однако обрушенный участок моста остается на месте. По данным Управления окружающей среды Дрездена, обломки не должны существенно повлиять на наводнение.

В Шёна объявлен второй уровень тревоги на Эльбе, что указывает на начало наводнения, согласно Государственному центру наводнений. Во втором уровне тревоги достигнута Лаузитцер-Нейсе в Гёрлице, где уровень воды начал падать.

В Баварии пиковые уровни воды были достигнуты в основном к утру воскресенья, согласно службе информации о наводнениях. Ожидаемый дождь в воскресенье днем ​​приведет только к умеренному увеличению в восточной части, как прогнозирует Баварское государственное управление по охране окружающей среды.

Облегчение ожидается к среде

Будущие события неопределенны, как сообщается. На основе текущих прогнозов пострадавшие регионы могут испытывать подобные уровни воды до вторника. Дождь должен значительно уменьшиться во вторник, и ситуация в Баварии должна улучшиться к среде.

В Пассау река Дунай достигла своего пикового уровня до рассвета. Некоторые прибрежные дорожки и парковки были закрыты, согласно сообщениям города. В Рухсторфе ан дер Ротт уровень воды достиг уровня три ночью в воскресенье, с незначительным увеличением уровня воды ожидаемым к воскресенью днем. В Мюнхене второй уровень должен быть пройден к воскресенью. В Бранденбурге ожидаются некоторые наводнения, но никакие уровни тревоги не активированы.

Интенсивные снегопады в Баварских Альпах делают пешеходные тропы опасными из-за льда и снега на больших высотах. Толстый слой снега, достигающий метра в высших регионах, вызывает опасения по поводу возможных лавин.

Несмотря на снег в Альпах, районы Саксонии и Баварии испытывают интенсивные дожди и наводнения, что приводит к объявлению уровней тревоги в некоторых городах.

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