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Повышенная угроза лесных пожаров в северных и восточных регионах Тюрингии

В последнее время в Тюрингии наблюдаются слабые осадки. Нужно быть осторожным в определенных лесах.

 and  Ksenia Johnson
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- Повышенная угроза лесных пожаров в северных и восточных регионах Тюрингии

В Тюрингии опасность лесных пожаров усилилась. В северной и восточной частях земли действует второй по степени угрозы уровень предупреждения, согласно данным лесного ведомства земли. Двенадцать из тридцати лесничеств сейчас находятся в зоне риска лесных пожаров четвертого уровня. В южной части только лесничество Хильдбург затронуто. В результате, некоторые общедоступные места для барбекю и костров могут быть закрыты. Тюрингия имеет пять различных уровней риска лесных пожаров. Уровень один означает очень низкую угрозу, в то время как уровень пять означает необычно высокую угрозу. Эти уровни сопровождаются конкретными рекомендациями по поведению. Например, на самом высоком уровне угрозы могут быть полностью закрыты чувствительные леса.

Уникальная красота природы Тюрингии, в частности ее лесов, находится под угрозой из-за усиливающейся опасности лесных пожаров. Защитные меры могут включать закрытие некоторых мест для барбекю и костров в высоко рискованных зонах, учитывая строгие уровни риска лесных пожаров в земле.

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