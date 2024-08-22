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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Повышенная потребность в постоянных и непрерывных возможностях трудоустройства.

К 2026 году в начальных школах будет гарантированно введено полноценное дневное обучение. Совещание Объединения Городских Центров и Муниципалитетов выразило обеспокоенность поспешностью внедрения данного требования. Также высказываются опасения о возмещении расходов на стационарных учителей.

 and  Grigoriy Williams
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Если будут назначены все учительские должности, хватит ли полноценных вакансий и получат ли стажеры...
Если будут назначены все учительские должности, хватит ли полноценных вакансий и получат ли стажеры адекватную оплату?

- Повышенная потребность в постоянных и непрерывных возможностях трудоустройства.

По мере приближения нового учебного года участились запросы от местных властей, организаций и оппозиционных партий в Рейнланд-Пфальце. Ассоциация городов и муниципалитетов выступает за более сильное обязательство перед внеучебной заботой о школьниках начальных классов в штате. В то же время, Ассоциация учителей звучит тревогу о необходимости стабильной оплаты стажировок, даже во время каникул. Местная фракция ХДС, с другой стороны, критикует многочисленные вакантные должности учителей.

Дэвид Лангнер, глава ассоциации коммун, заявил в Майнце, что правительство штата согласилось с правом на внеучебную заботу, но перекладывает эту ответственность на муниципалитеты, уклоняясь от своих собственных обязательств. Лангнер argued, что эта практика неприемлема и усугубит финансовый и кадровый кризис в городах, что может сделать всеобщее право на внеучебную заботу невозможным к 2026 году. Недовольство родителей неизбежно, но он подчеркнул важность баланса семьи и карьеры и равных образовательных возможностей, объяснив, что реализация этого права требует надлежащего планирования и времени, которого, к сожалению, не хватает.

К 2026 году в Германии будет действовать правовое право на внеучебную заботу для всех первоклассников, а к 2029 году это право будет распространено на всех учащихся начальной школы до четвертого класса. В настоящее время большинство федеральных земель сосредоточены на количественном расширении предложений.

Гросс, эксперт по образованию в фракции ХДС в ландтаге, критикует не только многочисленные вакантные должности учителей, но и практику отправки полностью обученных учителей в Рейнланд-Пфальце в безработицу после раннего июля, чтобы затем снова нанимать их на новый учебный год. Она выразила обеспокоенность тем, что талантливые молодые педагоги мигрируют в другие федеральные земли, такие как Бавария, которая продолжает поддерживать учителей в стажировке.

Шварц, председатель Ассоциации учителей Рейнланд-Пфальца, разделяет озабоченность Гросс по поводу этой практики, подчеркивая, что время подготовки во время каникул является неотъемлемой частью работы. Она argued, что летние каникулы не шесть недель отдыха и что учебники и дополнительные материалы не могут быть приобретены или проверены в первый день школы. Кроме того, она отметила, что планирование уроков, координация и организационные задачи необходимы для обеспечения плавного перехода к новому учебному году.

Местная фракция ХДС продолжает критиковать проблему вакантных должностей учителей в Рейнланд-Пфальце. Несмотря на приближающееся правовое право на внеучебную заботу для учащихся начальной школы к 2026 году, Гросс из фракции ХДС в ландтаге обеспокоена практикой отправки обученных учителей в безработицу во время лета и последующего найма их позже.

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