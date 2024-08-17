- "Повышение цен на яблоки будет полезным"

Из-за суровых и влажных погодных условий немецкие производители яблок ожидают, что урожай этого года будет самым низким за семь лет. В некоторых сельскохозяйственных районах урожай практически отсутствует. Увеличатся ли цены в результате?

Христиан Веселох, исполнительный директор Германского союза производителей фруктов и овощей (BVEO), сказал журналу stern: "Обычно низкая урожайность приводит к более высоким ценам". Однако основным покупателем яблок в Германии является пищевая розничная торговля, в том числе крупные супермаркеты, такие как Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl и Aldi, а также дискаунтеры. "Эти большие компании имеют значительное влияние на цены".

Яблоки, скорее всего, будут храниться и импортироваться из-за рубежа

Федеральное статистическое управление Германии прогнозирует урожай яблок в этом году на уровне около 734 000 тонн, что примерно на 26% меньше среднего за последние десять лет и самый низкий урожай с 2017 года.

Урожай яблок прошлого года также был скудным. В этом году ожидается, что он будет примерно на 22% ниже среднего за последние десять лет. В частности, в южных федеральных землях наблюдаются существенные потери урожая, достигающие 90%, как сообщает статистическое управление. Например, в Саксонии – третьем по величине регионе выращивания яблок в Германии – ожидается исключительно низкий урожай.

Четыре значимых региона выращивания яблок в Германии

"Регионы, наиболее пострадавшие от выращивания яблок, находятся в восточной Германии, вокруг Дрездена", – сказал Христиан Веселох. "Затем следуют районы на Нижнем Рейне, в Баден-Вюртемберге и в 'Alte Land'near Hamburg". В сущности, Германия имеет только четыре основных региона выращивания яблок. Если один из этих регионов, как нынешний, не может дать много, это заметно.

"Было бы полезно, если бы цены на яблоки выросли из-за плохого урожая в Германии", – сказал Веселох о последствиях. Не только для того, чтобы помочь фруктовым производителям покрыть свои расходы, но и потому, что повышение цен необходимо. В Северо-Западной Европе, особенно в Германии, факторы, такие как дискуссия о минимальной заработной плате, нехватка рабочей силы и дорогие меры модернизации, увеличивают затраты на производство.

"В развитой стране, такой как Германия, рост затрат на производство неизбежен. Поэтому оправдано повышение уровня цен на яблоки, особенно учитывая происхождение". Важно, чтобы розничная торговля также повысила цены на местные продукты.

В свете прогнозируемого низкого урожая яблок и высоких затрат на производство немецкие производители фруктов, возможно, будут больше полагаться на импорт яблок из-за рубежа для удовлетворения спроса. Увеличение цен на яблоки также может помочь покрыть расходы фермеров и оправдать более высокие затраты на производство в развитой стране, такой как Германия.

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