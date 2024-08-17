Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСельское хозяйство

"Повышение цен на яблоки будет полезным"

Уборка яблок в 2022 году переживает свой худший урожай с 2017 года. Несмотря на это, пустые фруктовые контейнеры в супермаркетах не должны беспокоить потребителей чрезмерно. Однако возможно повышение цен.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Пессимистический прогноз для немецких яблоневых садов: Урожай этого сезона является самым скудным с...
Пессимистический прогноз для немецких яблоневых садов: Урожай этого сезона является самым скудным с 2017 года

- "Повышение цен на яблоки будет полезным"

Из-за суровых и влажных погодных условий немецкие производители яблок ожидают, что урожай этого года будет самым низким за семь лет. В некоторых сельскохозяйственных районах урожай практически отсутствует. Увеличатся ли цены в результате?

Христиан Веселох, исполнительный директор Германского союза производителей фруктов и овощей (BVEO), сказал журналу stern: "Обычно низкая урожайность приводит к более высоким ценам". Однако основным покупателем яблок в Германии является пищевая розничная торговля, в том числе крупные супермаркеты, такие как Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl и Aldi, а также дискаунтеры. "Эти большие компании имеют значительное влияние на цены".

Яблоки, скорее всего, будут храниться и импортироваться из-за рубежа

Федеральное статистическое управление Германии прогнозирует урожай яблок в этом году на уровне около 734 000 тонн, что примерно на 26% меньше среднего за последние десять лет и самый низкий урожай с 2017 года.

Урожай яблок прошлого года также был скудным. В этом году ожидается, что он будет примерно на 22% ниже среднего за последние десять лет. В частности, в южных федеральных землях наблюдаются существенные потери урожая, достигающие 90%, как сообщает статистическое управление. Например, в Саксонии – третьем по величине регионе выращивания яблок в Германии – ожидается исключительно низкий урожай.

Четыре значимых региона выращивания яблок в Германии

"Регионы, наиболее пострадавшие от выращивания яблок, находятся в восточной Германии, вокруг Дрездена", – сказал Христиан Веселох. "Затем следуют районы на Нижнем Рейне, в Баден-Вюртемберге и в 'Alte Land'near Hamburg". В сущности, Германия имеет только четыре основных региона выращивания яблок. Если один из этих регионов, как нынешний, не может дать много, это заметно.

"Было бы полезно, если бы цены на яблоки выросли из-за плохого урожая в Германии", – сказал Веселох о последствиях. Не только для того, чтобы помочь фруктовым производителям покрыть свои расходы, но и потому, что повышение цен необходимо. В Северо-Западной Европе, особенно в Германии, факторы, такие как дискуссия о минимальной заработной плате, нехватка рабочей силы и дорогие меры модернизации, увеличивают затраты на производство.

"В развитой стране, такой как Германия, рост затрат на производство неизбежен. Поэтому оправдано повышение уровня цен на яблоки, особенно учитывая происхождение". Важно, чтобы розничная торговля также повысила цены на местные продукты.

В свете прогнозируемого низкого урожая яблок и высоких затрат на производство немецкие производители фруктов, возможно, будут больше полагаться на импорт яблок из-за рубежа для удовлетворения спроса. Увеличение цен на яблоки также может помочь покрыть расходы фермеров и оправдать более высокие затраты на производство в развитой стране, такой как Германия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Избыточная энергия на объектах, подобных Голдишталю в Тюрингии, используется для накачивания воды в...
Экономика

Почему насосные хранилища являются финансово выгодными вариантами среди электростанций

Почему насосные хранилища являются финансово выгодными вариантами среди электростанций Германия сталкивается с проблемой избытка: ветряные турбины и солнечные панели производят больше электроэнергии, чем стране нужно. Решение очевидно - аккумуляторы поглощают избыток электроэнергии. В безветренные дни или вечером они выпускают ее. В настоящее время эту роль в основном выполняют гидроаккумулирующие электростанции.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Исторически, individuals воспользовались услугами риелтора за счет комиссии риелтора, обычно...
Экономика

Сегодня вступают в силу основные изменения в процедурах покупки и продажи жилья <unk> вот что вы должны знать.

С 17 августа вступают в силу существенные изменения в бизнес-практиках большинства специалистов в сфере недвижимости в США, которые могут значительно повлиять на способ, которым американцы участвуют в процессах покупки и продажи недвижимости.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Отто достиг семи с половиной десятилетий.
Экономика

Отто достиг семи с половиной десятилетий.

Отто достиг семи с половиной десятилетий. От почтовой торговли до корпоративного гиганта: Ото отмечает 75 лет. Ни один немецкий онлайн-ритейлер не больше. Но конкуренты наступают, угрожая лидеру рынка. Ото, цифровой ритейлер, призывает политиков создать равные условия в e-commerce. По словам Марка Опелта, CEO розничной торговли Ото, некоторые продавцы на растущих

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно