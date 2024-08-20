- Повышение тарифов на железные дороги вызывает "финансовый шок", поднимая вопросы о доступности железнодорожного транспорта.

С правительственной поддержкой в миллиард долларов железные дороги стремятся улучшить свои услуги, но это может привести к нежелательным последствиям: стоимость железнодорожных перевозок может возрасти. Это связано с тем, что больше инвестиций означает более высокие "платы за путь" - своего рода железнодорожный налог - для транспортных компаний. Ожидается, что эти платы за путь существенно возрастут в 2026 году.

В транспортном секторе говорят о "шоке от роста платы". Повышение платы и ограничения предложений также рассматриваются для дальних и местных поездок. Федеральное министерство транспорта пытается предотвратить это.

Больше инвестиций может обернуться противоположным эффектом

Правительство предложило новый бюджетный компромисс на 2025 год для заполнения миллиардных бюджетных пробелов в основном за счет перераспределения средств в государственной немецкой железной дороге. Она получит дополнительные 4,5 миллиарда евро в виде акционерного капитала, которые не будут учитываться в лимите долга и предназначены для замены прямых субсидий из федерального бюджета.

Изначально планировалось увеличить акционерный капитал примерно на 5,9 миллиарда евро, которые железная дорога планировала использовать для обновления своего ветхого железнодорожного网络. Железная дорога также получит миллиардный заем. В целом, она получит более 20 миллиардов евро в виде новых средств в ближайшие годы.

Но: железная дорога должна платить проценты, которые она финансирует за счет более высоких платежей за путь.

Все железнодорожные компании должны платить плату за путь

Это своего рода "железнодорожный налог", взимаемый дочерней компанией инфраструктуры InfraGo. Все компании, использующие железнодорожную инфраструктуру, должны платить его, в том числе собственные транспортные компании железной дороги. Этими средствами железная дорога покрывает операционные расходы, расходы на техническое обслуживание и взносы в инвестиции в более чем 33-тысячекилометровую железнодорожную сеть в Германии.

Планы на 2026 год

InfraGo планирует существенно увеличить плату за путь в 2026 году, что в основном повлияет на региональное транспортирование. InfraGo запросила увеличение на 23,5 процента от Федерального агентства сетей для регионального транспорта. В среднем цены должны вырасти на 19,1 процента с 2026 года. Дальнее транспортирование вырастет на 10,1 процента, а грузовое транспортирование на 14,8 процента.

Промышленность боится, что такие существенные увеличения могут иметь далеко идущие последствия для железнодорожных услуг: "Есть риск меньшего железнодорожного трафика за больше денег", - сказал директор ассоциации железнодорожной промышленности Сара Старк.

Согласно сообщениям "Süddeutsche Zeitung", несколько федеральных земель ожидают сокращения региональных поездов и S-Bahn из-за более высокого железнодорожного налога. Транспортный министр Баден-Вюртемберга Винфрид Герман (Зеленые) заявил, что существенное увеличение платы за путь может создать значительные проблемы для местных железнодорожных перевозок в землях.

Уже утвержденное Федеральным агентством сетей на 2025 год существенное увеличение платы за путь для дальних и грузовых перевозок. Железная дорога считает, что этот лимит будет отменен в суде для запрошенного увеличения на 2026 год.

Промышленность призывает к реформе

"Ранее субсидии на финансирование инфраструктуры могли бы предотвратить это", - говоритPeter Westenberger, директор ассоциации грузовых железных дорог. Как и многие другие заинтересованные стороны, он призывает к реформе системы ценообразования на путь.

"Поэтому особенно важно, чтобы федеральное правительство теперь ввело современный железнодорожный закон, чтобы создать долгосрочную предсказуемую структуру финансирования железнодорожной инфраструктуры через Фонд железных дорог", - говорит Старк из ассоциации железнодорожной промышленности.

InfraGo информирует компании о том, что в настоящее время ведутся переговоры с федеральным правительством о механизме компенсации для смягчения бремени увеличения платы за путь.

Федеральное правительство обещает помощь

Федеральное министерство транспорта объявило конкретные меры: "Комбинирование акционерного капитала и займов смягчит влияние на корпоративный долг и плату за путь", - сказал представитель. Кроме того, министерство заручило средства для продолжения субсидирования платы за путь и существенно сократит предусмотренную доходность акционерного капитала InfraGo.

Кроме того, министерство "вскоре" представит конкретный план по обеспечению будущей устойчивости механизма финансирования железнодорожной инфраструктуры в Германии в сотрудничестве с промышленностью и федеральными землями.

Возможные правовые изменения?

Зеленый эксперт по железным дорогам Маттиас Гастел уже заявил, что Закон о железнодорожном регулировании должен фундаментально реформировать плату за путь, чтобы позволить более низкие тарифы на использование и более экономически выгодный железнодорожный трафик. Westenberger сказал, что оператор железнодорожной инфраструктуры, ориентированный на общественное благо, подобный Autobahn GmbH, не должен быть вынужден генерировать прибыль.

Читайте также: