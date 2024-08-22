- Повышается спрос на мусульманские похоронные места - необходимость в кладбищах

В Берлине прогнозируется рост мусульманских похоронных услуг в ближайшие годы. Город испытывает острое потребность в мусульманских местах захоронения, тенденция к росту которой, как ожидается, сохранится, согласно ответу Сената на запрос СДПГ. Этот рост в основном обусловлен растущим числом мусульман, проживающих в Берлине десятилетиями или родившихся здесь, которые хотят быть похороненными в своем родном городе. К этому также contribuют демографические сдвиги и иммиграция из исламских стран.

В настоящее время государственные и протестантские кладбища предоставляют места для мусульманских похорон в шести и четырех местах соответственно. В 2018 году было выделено €2 миллиона на создание новых мест захоронения в ландшафтном кладбище Gatow в районе Шпандау, а в текущем году было выделено дополнительные €4 миллиона.

Изначально, в 2006 году, Сенат планировал закрыть определенные разделы кладбищ из-за снижения уровня захоронений. Однако, учитывая расширение города, его многообразную культуру и необходимость приспосабливаться к изменению климата, приоритеты в будущем, скорее всего, изменятся.

Согласно документам Сената, в Берлине насчитывается 182 места захоронения, где хоронят людей, плюс 40 мест захоронения, которые навсегда закрыты для дальнейших захоронений. Государство управляет 85 кладбищами, а также 118 протестантскими, девятью католическими, пятью еврейскими и пятью альтернативными местами захоронения.

В 2022 году в Берлине умерло около 40 000 человек. Примерно 34 000 из них были похоронены традиционным образом, из которых около 5500 были похоронены в индивидуальных могилах (16%), 13 500 в индивидуальных урновых могилах (40%) и около 15 000 в общих урновых могилах (44%).

Из-за прогнозируемого роста мусульманских похоронных услуг может возникнуть необходимость расширить текущие шесть мест, предоставляющие места для мусульманских похорон на государственных кладбищах. Рост числа мусульманских жителей, выражающих желание быть похороненными в Берлине, может потребовать дополнительного финансирования для новых мест захоронения, как показывают €2 миллиона, выделенные в 2018 году, и €4 миллиона в 2019 году.

Читайте также: