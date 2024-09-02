Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиУправление прокурора

Повторный процесс приводит к смертельному несчастному случаю с участием женщины-водителя и бетонного блока.

В 2020 году на автостраде A3 произошло фатальное происшествие, в ходе которого сегмент из бетона упал с звукоизоляционной стены и ударил машину, находящуюся снизу, в результате чего погибла женщина. Считается, что причиной происшествия стали ненадлежащие методы строительства. Сейчас трое лиц...

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

- Повторный процесс приводит к смертельному несчастному случаю с участием женщины-водителя и бетонного блока.

Новое судебное разбирательство началось в Кёльнском районном суде, посвященное смертельному инциденту, в котором пострадал водитель и упавшая бетонная плита. Жертвой, 66-летней женщиной, стала та, чей небольшой автомобиль был придавлен звукоизоляционной барьерой весом в одну тонну на шоссе A3 в ноябре 2020 года. Обвинение утверждает, что плохие строительные практики привели к этому инциденту.

Разбирательство было возобновлено в понедельник после успешной апелляции адвоката защиты против освобождения члена первоначального жюри. Высший региональный суд в Кёльне затем распорядился о новом судебном разбирательстве с новым жюри. Первоначально дело рассматривалось в середине августа, что привело к этому повторному процессу.

Возможная вина

Три гражданских инженера предстают перед судом. 62-летний, который работал проектным менеджером в ответственной строительной компании во время восьмиполосного расширения A3 в Кёльне с 2006 по 2008 год, обвиняется в непредумышленном убийстве с целью причинения вреда. Двое бывших сотрудников отдела Street.NRW, которым 59 лет, также предстают перед судом, им предъявлены обвинения в неосторожном убийстве в результате их халатности.

Строительная компания установила некоторые из звукоизоляционных барьеров весом шесть тонн в 2008 году, используя самодельные компоненты для поддержки, что привело к недостаточной защите от коррозии, как утверждается в обвинительном акте. Принятие этих самодельных конструкций было зависимо от экспертного заключения о их несущей способности и сроках службы.

Бездействие

Этот экспертный отчет, в котором говорилось, что конструкция не соответствует стандартам, был передан 62-летнему инженеру, но, якобы, он не передал его в Street.NRW. "Он бездействовал, несмотря на очевидную угрозу обрушения опор", - говорится в обвинительном акте. По словам прокурора, это бездействие "явно принимало риск потери жизни".

Адвокат инженера опроверг обвинения, заявив, что его клиент не знал о отчете и не скрывал его. Кроме того, установкой панелей занимался не его клиент, а покойный руководитель строительства.

Двоим бывшим сотрудникам отдела Street.NRW, которым 59 лет, предъявлены обвинения в том, что они не запросили экспертный отчет, хотя знали о условии принятия. Прокуратура считает это халатностью.

Адвокат 59-летнего мужчины подчеркнул, что инцидент был несчастным случаем, и его клиент не несет ответственности.

Разбирательство должно завершиться к концу года.

Дело было передано в ['Управление прокурора'] для дальнейшего расследования из-за серьезности обвинений и возможной корпоративной халатности. Несмотря на доводы защиты, прокуратура считает, что действия или бездействие обвиняемых непосредственно способствовали смерти женщины под упавшей бетонной плитой.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Группа судей Верховного суда усиливает власть судьи Александра де Мораеса, поддерживая его решение...
Политика

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х В Верховном суде Бразилии произошло неожиданное событие: панель судей единогласно поддержала блокировку платформы американского миллиардера Илона Маска X. Решение, опубликованное на сайте суда, подтверждает запрет, выданный судьей Александре де Мораесом на прошлой неделе. Панель также утвердила ежедневный штраф в размере около 8000

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Затруднительное внимание к концертам Оазис 2025 оказалось излишним, так как билеты исчезли в...
Общество

Возрождение Oasis служит примечательным поводом для административных действий

Возрождение Oasis служит примечательным поводом для административных действий В последние годы возвращение британской рок-группы Oasis вызвало среди фанатов одну из самых больших волнений. Быстрые продажи билетов и резкий рост цен на вторичных сайтах последовали незамедлительно. Оба правительства Великобритании и Ирландии уже начали расследования по этому вопросу. Цены на билеты удвоились

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.
Панорама

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары. Недавние метеорологические наблюдения показали обжигающие температуры в западных и северных регионах Австралии, побившие предыдущие рекорды. Теперь южная часть страны испытывает собственные экстремальные условия. Сильные штормы наносят ущерб строениям, а проливные дожди вызывают наводнения в многих районах, даже в крупных городах, таких

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно