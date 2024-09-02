- Повторный процесс приводит к смертельному несчастному случаю с участием женщины-водителя и бетонного блока.

Новое судебное разбирательство началось в Кёльнском районном суде, посвященное смертельному инциденту, в котором пострадал водитель и упавшая бетонная плита. Жертвой, 66-летней женщиной, стала та, чей небольшой автомобиль был придавлен звукоизоляционной барьерой весом в одну тонну на шоссе A3 в ноябре 2020 года. Обвинение утверждает, что плохие строительные практики привели к этому инциденту.

Разбирательство было возобновлено в понедельник после успешной апелляции адвоката защиты против освобождения члена первоначального жюри. Высший региональный суд в Кёльне затем распорядился о новом судебном разбирательстве с новым жюри. Первоначально дело рассматривалось в середине августа, что привело к этому повторному процессу.

Возможная вина

Три гражданских инженера предстают перед судом. 62-летний, который работал проектным менеджером в ответственной строительной компании во время восьмиполосного расширения A3 в Кёльне с 2006 по 2008 год, обвиняется в непредумышленном убийстве с целью причинения вреда. Двое бывших сотрудников отдела Street.NRW, которым 59 лет, также предстают перед судом, им предъявлены обвинения в неосторожном убийстве в результате их халатности.

Строительная компания установила некоторые из звукоизоляционных барьеров весом шесть тонн в 2008 году, используя самодельные компоненты для поддержки, что привело к недостаточной защите от коррозии, как утверждается в обвинительном акте. Принятие этих самодельных конструкций было зависимо от экспертного заключения о их несущей способности и сроках службы.

Бездействие

Этот экспертный отчет, в котором говорилось, что конструкция не соответствует стандартам, был передан 62-летнему инженеру, но, якобы, он не передал его в Street.NRW. "Он бездействовал, несмотря на очевидную угрозу обрушения опор", - говорится в обвинительном акте. По словам прокурора, это бездействие "явно принимало риск потери жизни".

Адвокат инженера опроверг обвинения, заявив, что его клиент не знал о отчете и не скрывал его. Кроме того, установкой панелей занимался не его клиент, а покойный руководитель строительства.

Двоим бывшим сотрудникам отдела Street.NRW, которым 59 лет, предъявлены обвинения в том, что они не запросили экспертный отчет, хотя знали о условии принятия. Прокуратура считает это халатностью.

Адвокат 59-летнего мужчины подчеркнул, что инцидент был несчастным случаем, и его клиент не несет ответственности.

Разбирательство должно завершиться к концу года.

Дело было передано в ['Управление прокурора'] для дальнейшего расследования из-за серьезности обвинений и возможной корпоративной халатности. Несмотря на доводы защиты, прокуратура считает, что действия или бездействие обвиняемых непосредственно способствовали смерти женщины под упавшей бетонной плитой.

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