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Повторное противостояние на Олимпийских играх: Мюллер и Тиллман прошли в полуфинал чемпионата Европы

На Олимпиаде в Париже Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн терпят поражение от Тины Гécnдина и Анастасии Самоиловой. Тем не менее, они побеждают латышских соперниц на чемпионате Европы, повышая шансы на получение медали.

 and  Yaroslav Smith
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Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн вышли в полуфинал на чемпионате Европы.
Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн вышли в полуфинал на чемпионате Европы.

- Повторное противостояние на Олимпийских играх: Мюллер и Тиллман прошли в полуфинал чемпионата Европы

Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн борются за медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Нидерландах. Эти спортсменки из Гамбурга обыграли двукратных чемпионов Европы Тину Граудиню и Анастасию Самоилову в Арнеме со счетом 18:21, 21:13, 15:13. Эта победа стала местью за поражение от латышской пары в четвертьфинале Олимпиады в Париже всего две недели назад. Ранее в турнире Мюллер и Тилльманн обыграли польский дуэт Ягода Шымура и Александра Вахович с результатами 21:15, 21:14 в 1/8 финала.

С другой стороны, олимпийская чемпионка 2016 года Лора Людвиг и Луиза Липманн, также из Гамбурга, а также Сара Шнайдер и Маргета Козуч были выбиты в 1/8 финала. Людвиг, 38 лет, и Липманн потерпели поражение от Граудиню/Самоиловой 12:21, 18:21 в своем последнем матче на чемпионате Европы перед уходом на пенсию. Шнайдер и Козуч проиграли швейцарскому дуэту Эсме Бобнер и Зое Верже-Депре в Апелдорне со счетом 21:17, 16:21, 9:15.

Победа Свеньи Мюллер и Циньи Тилльманн над латышской парой стала значительным достижением на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Нидерландах, учитывая их предыдущее поражение от этой пары в четвертьфинале Олимпиады. Команда из Гамбурга успешно прошла в следующий раунд, где их ждет соперник из Швейцарии в Апелдорне.

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