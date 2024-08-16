- Поврежденный мост Хант: успешное использование второстепенного моста

Ремонт железнодорожного моста через реку Хунте в Эльсфлете в районе Вестермарш идет полным ходом. Плавкран установил новый секцию моста. Установка секции моста весом около 58 тонн и длиной 24 метра заняла чуть больше часа. "Все идет по плану", - заявила представитель железной дороги. Во время установки река Хунте была закрыта для судоходства.

23 июля судно внутреннего плавания столкнулось с железнодорожным мостом. Капитан судна, по предварительным данным, недооценил высоту прохода, и сейчас ведется расследование в отношении него за угрозу безопасности железнодорожного и судоходного транспорта.

С тех пор движение поездов по мосту приостановлено. Закрытие моста затронуло пассажиров и порты на левом берегу Везера в Бреке, Норденхаме и Ольденбурге, которые зависят от этого соединения. Поврежденная конструкция - временный мост, так как в феврале судно внутреннего плавания уже столкнулось с обычным железнодорожным мостом. По словам министерства экономики Нижней Саксонии, рабочая группа согласовала план мероприятий по улучшению безопасности на мосту через Хунте, чтобы предотвратить дальнейшие аварии.

Закрытие имеет серьезные экономические последствия для региона. Грузы больше не могут перевозиться по железной дороге, и пассажирам железной дороги приходится переключаться на альтернативные виды транспорта.

"Установка моста - это важный этап на пути к возобновлению движения", - заявила представитель железной дороги. Однако пройдет еще несколько дней, прежде чем первые поезда смогут снова проехать по мосту. Сначала нужно установить и подключить рельсы, контактную сеть и оборудование сигнализации и безопасности. Работы планируется завершить к 24 августа.

Погода 23 марта, когда устанавливался новый секция моста, была удивительно спокойной и ясной, что облегчило работу плавкрана. К сожалению, подобная ситуация в феврале привела к еще одному столкновению судна внутреннего плавания с железнодорожным мостом, что вызвало повреждения.

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