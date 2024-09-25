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Поведение ураганов претерпело изменения, и поэтому наши стратегии готовности к ураганам требуют изменений.

Необходимость изменения подготовки к ураганам и общественного отношения к штормам приобретает решающее значение по мере того, как ураганы становятся все более мощными, обильными осадками и усиливаются быстрее.

 and  Lauren Adams
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После урагана Иан человек сквозь разрушенную часть дороги Пайн-Айленд в Матлача, Флорида, 1 октября...
После урагана Иан человек сквозь разрушенную часть дороги Пайн-Айленд в Матлача, Флорида, 1 октября 2022 года. - Пораженные районы Флориды подсчитывали свои потери 1 октября 2022 года, когда масштаб разрушения стал окончательно ясным, они пережили разрушительное воздействие урагана Иан, который обрушился на побережье как одно из самых могущественных штормовых событий в истории США.

Поведение ураганов претерпело изменения, и поэтому наши стратегии готовности к ураганам требуют изменений.

Чтобы защитить себя от растущих опасностей, эксперты предлагают активно адаптироваться к готовности к ураганам и пониманию штормов людьми.

Как заявил Дэвид Джонсон, представитель Национальной администрации океана и атмосферы, ABC News: "Мы хотим убедиться, что люди не становятся беспечными, что они признают, что эти штормы становятся сильнее из-за изменения климата, и реагируют соответствующим образом".

Уходить или оставаться?

Более 90% глобального потепления за последние 50 лет произошло в океанах. Ураганы используют эту дополнительную энергию, становясь более мощными быстрее - даже прямо перед посадкой на землю.

Быстрое усиление не оставляет времени для эвакуации; власти и жители побережья, которые могли бы ожидать урагана категории 1 ночью, могут оказаться перед лицом урагана категории 3 по утрам.

Недавние ураганы, такие как ураган "Иэн", который причинил ущерб юго-западному побережью Флориды, являются свидетельством этой тенденции.

По словам Питера Дэвиса, исследователя бедствий в Университете Западной Флориды, сотрудники службы спасения могут отказаться от приказов об эвакуации из-за быстрого усиления урагана после срока эвакуации.

В результате жители побережья все чаще оказываются запертыми дома.

"Мы не уделили достаточно времени и ресурсов для определения самого эффективного способа информирования общественности о том, что такое укрытие дома во время потенциального сильного урагана", - сказал Дэвис ABC News.

Это может включать в себя наличие достаточного количества продовольствия и воды на случай отключения электроэнергии. Это также может потребовать приобретения резервного генератора и солнечного зарядного устройства для мобильного устройства, предложил Дэвис.

Готовьтесь к чему-то большему, чем просто ураган

После урагана "Клаудетт" в этом летом температура в Луизиане резко поднялась. Индекс жары превысил 100 градусов, когда примерно 2,2 миллиона клиентов остались без электроэнергии, в том числе кондиционеры.

Отделения неотложной помощи были переполнены пациентами с тепловым ударом.

Ревизия планов готовности с учетом других экстремальных бедствий требует "разных уровней принятия решений", - сказала Лиза Лопес, старший исследователь в Инициативе по изменению окружающей среды в Стэнфордском университете. Готовьтесь так, как будто вы будете задержаны на длительный период, посоветовала Лопес.

Запаситесь не скоропортящимися продуктами и найдите место для хранения, которое не подвержено наводнению. Соберите дополнительные необходимые вещи, а также аптечку.

"Предположение, которое мы долгие годы делали в Соединенных Штатах, что пройдет не более 72 часов, прежде чем прибудет помощь, больше не актуально", - сказал Дэвис. "Поэтому людям нужно сделать все возможное, чтобы иметь как можно больше запасов".

Наконец, узнайте о местоположении официальных убежищ в вашем сообществе. Эти убежища могут предоставить необходимые средства для выживания, в том числе кондиционирование воздуха, еду и безопасное место для сна.

Уважайте более низкие категории

Категории ураганов основаны на скорости ветра, игнорируя риск наводнения или наводнения.

"Влияние, которое мы наблюдаем сейчас, даже если мы говорим о урагане категории 1, отличается", - сказала Лопес, отметив, что ураганы категории 1 теперь включают интенсивные дожди и могут также вызывать широкомасштабное наводнение.

Граждане должны отказаться от своего "восприятия и гордости, думая, что мы сможем справиться с этим", когда шторм низкой категории, добавила она.

"Действия (которые мы можем предпринять) остаются подходящими, но они могут потребовать усиления различными способами", - сказала Лопес.

Пересмотрите свои источники информации

С многочисленными источниками новостей и данных "децентрализация и демократизация информации жизненно важна", - сказал Томас Смит, профессор экологической науки в Университете Джорджии. Но она должна быть надежной.

Сделайте это, посоветовала Лопес, задавая себе следующие вопросы: "Почему я использую этот источник данных? Может быть, я использую приложение погоды на своем смартфоне каждый день, но действительно ли это лучшее приложение, когда я принимаю решения, касающиеся жизни и смерти, о подготовке для моей семьи?"

Эксперты подчеркивают важность следования местным менеджерам чрезвычайных ситуаций и мониторинга прогнозов погоды и информации от Национального центра ураганов или Национальной службы погоды.

"Знайте свой источник", - сказала Лопес. "И уделите ему максимальное внимание".

Мы должны регулярно отслеживать прогнозы погоды и обновления от надежных источников, таких как Национальный центр ураганов или Национальная служба погоды, чтобы оставаться в курсе потенциальных штормов. Более того, поскольку изменение климата вызывает усиление ураганов, важно понимать, что даже ураганы категории 1 могут представлять значительные угрозы, требующие соответствующих и потенциально усиленных ответов.

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