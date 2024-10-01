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ЭкономикаНовостиЯ не собираюсь.

Поуэллер предлагает еще два снижения процентных ставок в США.

 and  Ann Bradley
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Антиципирует два дополнительных снижения ставок в США со стороны Повала
Антиципирует два дополнительных снижения ставок в США со стороны Повала

Поуэллер предлагает еще два снижения процентных ставок в США.

Американская экономика процветает. Инфляция растет более медленными темпами. Это тренд, который Федеральная резервная система хочет сохранить, медленно снижая процентные ставки.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ожидает два дополнительных снижения ставок на 0,5% в этом году. На финансовой встрече в Нашвилле, Теннесси, он сказал: "В целом, экономика процветает; мы планируем использовать наши инструменты, чтобы сохранить это состояние". Однако ФРС не придерживается строгого плана. Как сказал Пауэлл, "Мы будем принимать решения на каждой встрече". Бывший банкир, назначенный в совет ФРС бывшим президентом Бараком Обамой в 2012 году, добавил это замечание.

"Если экономика будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, это будет означать два дополнительных снижения в этом году", - сказал Пауэлл на панельной дискуссии. Он намекнул на прогнозы, что большинство центральных банкиров предсказывают два снижения по 0,25% каждое. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проведет еще два заседания в этом году. "Если экономика будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, денежно-кредитная политика будет постепенно смещаться к более нейтральной позиции". Следующее заседание ФРС запланировано на 6 и 7 ноября.

ФРС недавно отменила повышение ставок и резко снизила свою процентную ставку до нового диапазона 4,75% - 5%. Центральный банк планирует дальнейшие снижения. В соответствии со своими последними прогнозами по ставкам, процентная ставка может снизиться на полпроцента в этом году. После дальнейших снижений процентная ставка федеральных фондов, как ожидается, упадет в диапазон 2,75% - 3% к 2026 году.

ФРС стремится сдержать инфляцию, не замедляя экономический рост. Центральный банк внимательно следит за колебаниями цен на фиксированную корзину товаров, отражающую личные расходы потребителей, известную как индекс PCE. Этот индекс вырос на 2,2% в годовом исчислении в августе, приблизившись к цели ФРС в 2%.

По словам центрального банка, текущие индикаторы указывают на то, что экономика продолжает расти устойчивыми темпами. ФРС в настоящее время прогнозирует рост ВВП на 2% в 2024 году и поддержание этого темпа роста в следующие годы. Однако Организация экономического сотрудничества и развития ожидает замедления роста США, но смягчения денежно-кредитной политики. Для этого года организация промышленно развитых наций прогнозирует рост ВВП на 2,6% и 1,6% в 2025 году.

Несмотря на планы ФРС по снижению ставок, Пауэлл признал: "Я не собираюсь обещать больше, чем мы объявили". Даже если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, денежно-кредитная политика ФРС может не стать более агрессивной, как предостерег Пауэлл: "Я не собираюсь заходить дальше, чем мы сигнализировали".

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