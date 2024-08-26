руководство, управленческая команда, принимающие решения, правящая группа, властвующие, исполнительная ветвь власти - Потсдам стремится уточнить процедуры управления приглашениями.

После обвинений в фаворитизме по отношению к мэру Потсдама Майку Шуберту (СДПГ), город планирует внедрить более прозрачную политику в отношении приглашений на мероприятия для сотрудников городской администрации. Предложено, чтобы только мэр или его заместители принимали приглашения на мероприятия с привилегиями, которые часто посещают люди с влиянием в бизнесе, обществе или политике. Любое участие других сотрудников требует одобрения и конкретного назначения представительских обязанностей. Об этом первоначально сообщила "Märkische Allgemeine".

Шуберт находится под пристальным вниманием из-за использования бесплатных билетов на спортивные мероприятия, иногда даже приглашая свою жену. Он продолжает настаивать на своей невиновности в свете критики. Прокуратура Нойруппина в настоящее время проводит расследование, сосредоточившись на утверждении, что Шуберт принял недопустимые преимущества. Они исследуют, имел ли Шуберт право посещать несколько мероприятий в прошлом году, иногда в сопровождении своей супруги.

Чтобы избежать путаницы в будущем, спортивные клубы и культурные учреждения были инструктированы отправлять приглашения на мероприятия строго на официальный или служебный адрес мэра. Представитель города уточнил, что это всего лишь предложение и не обязательное правило. В соответствии с сообщениями СМИ.

Новая политика направлена на то, чтобы гарантировать, что городская администрация получает более прозрачный подход к приглашениям на мероприятия, ограничивая их мэром или его заместителями. Расследование посещения Шубертом мероприятий с привилегиями в прошлом году подчеркивает важность уточнения, кто в городской администрации должен получать эти приглашения.

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