Поток Анетти проходит в соседние страны - на восток может наступить наводнение.

Неспокойная погода приближается к Германии в ближайшие дни. Температуры уже падают выше 1000 метров, попадая в зону морозов. Кроме того, в некоторых районах ожидаются значительные осадки, как предсказывает метеоролог ntv Бьёрн Александр. Вода, скорее всего, будет поступать в Германию через Эльбу и Одер.

Неспокойная погода приближается к Германии в ближайшие дни. Температуры уже падают выше 1000 метров, попадая в зону морозов. Кроме того, в некоторых районах ожидаются значительные осадки, как предсказывает метеоролог ntv Бьёрн Александр. Вода, скорее всего, будет поступать в Германию через Эльбу и Одер.

ntv.de: Какая сейчас погодная ситуация?

Бьёрн Александр: Холодный воздух с полярных районов распространился по Германии и Альпам, достигнув даже средиземноморского побережья. На севере Италии сформировался низкое давление, известное как "Анетт" или "Борис". Эта система принесет сильные дожди в некоторые части Европы.

Какие регионы будут затронуты?

Низкое давление "Анетт" движется из Северной Италии через Австрию, Чехию и в Южную Польшу. Это может привести к сильным дождям, которые могут перейти в снег в горах. Линия снега в субботу будет около 1200 метров в Альпах, но в некоторых долинах может снечь даже на 1000 метров. Количество снега зависит от интенсивности дождя.

Сколько снега ожидается?

Ожидается, что снежная буря принесет от 50 до 100 сантиметров нового снега в высокогорные районы. В пиковых районах возможны более высокие значения. Кроме скользких дорог, зимних условий, сноса и переноса снега в некоторых районах ожидаются из-за сильного ветра.

Какой температурный спад в горах?

На высоте 2000 метров температура упала с 5 до 10 градусов в среду до около или ниже минус 3 градусов сегодня. На высоте 3000 метров температура упала с выше нуля до около минус 10 градусов. Ощущаемая температура будет ниже минус 15 градусов.

А что насчет дождя в низинах?

Такие низкие давления - самые дождливые ситуации, которые мы знаем в Германии и Центральной Европе. Ситуации Вb, когда низкое давление движется на северо-восток от Северной Италии, могут потенциально привести к рекордным осадкам. Например, в августе 2002 года в Зиннвальде-Георгенфельде (Рудные горы) было зарегистрировано 312 литров осадков на квадратный метр.

Какие водные массы принесет "Анетт"?

Водные массы могут достичь уровней, подобных тем, что были в 2002 году, с пиками более 300 до около 400 литров на квадратный метр. Фокус будет на востоке Австрии через Чехию в Южную Польшу. Таким образом, в ближайшие дни ожидается серьезная или даже катастрофическая ситуация с наводнением.

Сколько дождя ожидается в Германии?

В предгорьях Альп к понедельнику вечеру может выпасть до 100-200 литров осадков на квадратный метр. Существует риск локальных наводнений и оползней в районах Рудных гор и южной Саксонии.

А что насчет риска наводнения в нашем регионе?

В южной части, вдоль Дуная, серьезная ситуация с наводнением маловероятна из-за достаточной емкости рек и значительной части осадков, задерживаемых в виде снега.

А в восточной части как обстоят дела?

Риск наводнения в восточной части зависит от осадков и стока из Чехии и Польши. В районах Эльбы, Одера и Нейсе реки имеют свои бассейны. Однако оценка затруднена из-за неопределенности в детальных прогнозах осадков. Соседние страны, скорее всего, переживут напряженные дни, в то время как Германия, исходя из текущей информации, будет менее серьезно затронута.

Что нас ждет в погоде на выходные?

Суббота будет пасмурной и дождливой южнее Дуная с постоянным дождем - и снегом выше 1000-1200 метров. Восточная половина также будет иметь неспокойную погоду с сильным ветром. В остальной части страны будет меньше дождей. Температуры в предгорьях Альп едва достигнут 5 или 6 градусов, в то время как на северо-западе может быть до 18 градусов с солнцем.

Какая погода ожидается на воскресенье?

Дождь в южной части может сделать более длительные перерывы. В восточной части будет продолжаться дождь, в то время как на западе будут дожди. Лучшая погода будет к Северному морю. Тем не менее, повсюду будет прохладно, с поздним летом, остающимся ниже поверхности 9 градусов в Альпах и ветреным 13-19 градусами в других местах.

Куда направится наше путешествие на следующей неделе?

Понедельник будет в основном переменчивым или пасмурным, прежде чем в целом улучшиться. С вторника прогнозы обещают существенное улучшение с все более солнечной и заметно более теплой погодой. На севере температура может даже достичь летней отметки в 25 градусов. В других местах будет прохладнее, особенно с восточным ветром, который усилится до сильных или резких порывов.

В свете приближающихся к Европе серьезных погодных условий важно, чтобы Европейский Союз отслеживал и возможно оказывал помощь своим членам, пострадавшим от наводнений.

В свете предсказанных сильных осадков и потенциальных рекордных уровней осадков в Германии и Центральной Европе несколько инициатив и политик Европейского Союза, связанных с охраной окружающей среды и управлением кризисами, должны быть пересмотрены и, возможно, активированы.

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