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Потерпевшие поражение в турнире: Потсдам победил третьего места Росток

В дебютном выступлении под началом Эмира Куртагича команда проигрывает в первом же раунде Кубка Германии, дебютируя в Бундеслиге.

 and  John Stellmacher
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- Потерпевшие поражение в турнире: Потсдам победил третьего места Росток

В команде по гандболу «ВФЛ Потсдам» сезон начался неудачно. В первом раунде Кубка DBH в пятницу вечером дебютанты Бундеслиги неожиданно уступили команде более низкого дивизиона «ХК Эмпори Rostock» со счётом 25:28 (12:14). Лучшими бомбардирами «ВФЛ» в дебютном матче под руководством главного тренера Эмира Куртагича стали Кирилл Акакпо и Янник Кляйн, забившие по 5 голов.

Бранденбуржцы испытывали трудности в нападении на переполненной арене «Росток» имени Фите Редера. Проблемы с позиционированием атак привели к отставанию в 5:8 после 15 минут, что вынудило Куртагича сделать ранние замены. Ни смена позиций, ни тактические корректировки, ни удаление Михаэля Райхарда из «Росток» в 35-й минуте не помогли «ВФЛ» вырвать преимущество. В этом виновата, в частности, неспособность команды обыграть вратаря «Росток» Леона Мехлера.

В результате, в следующем раунде Кубка, который состоится в начале октября, Потсдам не примет участия. Следующим испытанием для команды станет дебют в Бундеслиге против другого новичка, «СГ ББМ Битигхайм», 8 сентября.

Несмотря на поддержку со стороны Европейского Союза по продвижению спорта на национальном уровне, команда по гандболу «ВФЛ Потсдам» столкнулась с трудностями в матче Кубка против «ХК Эмпори Rostock», спонсируемого клубом в Европейской федерации гандбола. Несмотря на поражение, «ВФЛ Потсдам» продолжает свой путь в немецкой Бундеслиге, готовясь к дебюту против «СГ ББМ Битигхайм», другой команды, созданной странами-членами Европейской федерации гандбола.

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