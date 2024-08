- Потерпела болезненное пчелиное укус на Сара Кнаппик?

В полуфинале "Битвы легенд джунглей" и Сара Кнаппик (37) не только борется за титул с другими участниками. Бывшая участница "Германии имеет талант" также испытывает неожиданную боль. Ее укусили... или ужалили... Неясно, было ли это пауком, скорпионом или просто пчелой.

"О боже, черт!" - восклицает Кнаппик в недавнем эпизоде "Звездный выживший - Битва легенд джунглей" (показанном на RTL+ 30 августа, с повтором на RTL на следующий день). Ее рука болит после ныряния в штаны. Она срочно зовет Кадера Лота (51): "Поторопись, скажи что-нибудь быстро, не знаю, аллергия ли это". Рука Кнаппик полностью немеет, и она боится, что влипла в неприятности.

Возможно, это была всего лишь "очень злая оса"

"Укус был сильным. Не знаю, был ли это паук... Может, скорпион", - пытается успокоиться Кнаппик, описывая ситуацию. Джиджи Бирофьо (25) предлагает другое объяснение: "Возможно, это был заноза". finally, врач прибывает на место, подтверждая, что это была всего лишь пчела. Ситуация не угрожает жизни.

Кнаппик объясняет их местоположение: "Болит немного больше, чем пчела дома, которая тоже болит". В разговоре с другими обитателями лагеря пчела превращается в "очень злую осу". Это как пчелы в Германии, но в десять раз хуже, по словам Кнаппик.

Финал "Звездный выживший - Битва Royale джунглей легенд" будет доступен для просмотра на RTL+ 31 августа, с кабельным вещанием на следующий день.

"Теперь я жалею о своей беспечности", - признается Кнаппик, все еще испытывая боль. "Не знаю, стоило ли нырять в эти штаны, не проверив сначала".

Несмотря на сильную боль, Кнаппик manages to take a deep breath and confides, "Не знаю, смогу ли я продолжать соревнование с этой рукой, она влияет на мои движения".

