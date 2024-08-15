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Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме

 and  Grigoriy Williams
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Кольцо, потерянное на ферме в Кентукки более 60 лет назад, наконец-то найдено (символическое...
Кольцо, потерянное на ферме в Кентукки более 60 лет назад, наконец-то найдено (символическое изображение)

- Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме

Гленн Грегори был женат всего два месяца, когда его обручальное кольцо пропало. Гленн и его любимая Барбара обменялись клятвами 27 августа 1963 года, и по возвращении с медового месяца они посадили дерево на семейной ферме в округе Хенри, Кентукки, как сообщает американский вещатель WLKY. Позже, когда молодожены хотели построить базу для их автодома возле дерева, они потеряли это важное ювелирное изделие.

"Мы сразу же начали его искать и так и не нашли", - рассказала Барбара Грегори вещателю. "С годами, по мере роста дерева, росла и наша любовь. Она росла и росла", - вспоминает она. Но кольцо так и осталось потерянным несмотря на все усилия.

Обручальное кольцо Грегори блестит на солнце

Прошлой зимой Гленн Грегори finally ушел из жизни в возрасте 80 лет от рака. Его похоронили на ферме возле дерева, как он хотел. Позже его вдова заказала в Searcy Monument Co. надгробную плиту на его последнем пристанище. Во время земляных работ для плиты Джонатан Сиарси обнаружил что-то блестящее на солнце. Это было обручальное кольцо Гленна, которое он потерял 61 год назад.

Энги Сиарси, которая управляет компанией со своим мужем, написала об этом на Facebook: "Во время работы на ферме в 1963 году муж Барбары потерял свое обручальное кольцо, а Джон нашел его, копая фундамент для надгробной плиты! Я отдала его ей, и она была без слов! Это из тех вещей, которые просто не случаются, это невероятно!"

"Один шанс из миллиона. Как найти иголку в стоге сена", - также восхищается своей находкой Джонатан Сиарси на WLKY. "Бог действует загадочными путями".

Барбара Грегори рада вернуть символ их любви, но она сказала WLKY, что еще одно кольцо все еще пропало. Гленн потерял два кольца за время их брака. Третье она купила для своего мужа, и после его смерти оставила себе. Она не хотела хоронить его вместе с телом мужа, как сказала 77-летняя Барбара. "Я подумала, что он мог бы потерять его на пути на небеса".

Даже после шести десятилетий, "другое" потерянное кольцо остается загадкой. Несмотря на тщательные поиски, Гленн и Барбара так и не смогли его найти.

Поразительное открытие Джонатана Сиарси принесло надежду, что "другое" потерянное кольцо тоже может быть найдено когда-нибудь.

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