- Потерянная крыша на трассе

Из-за отвалившихся частей крыши палатки на шоссе в Средней Франконии пострадало десять автомобилей. 45-летняя женщина ехала на своей машине по А6 во вторник, когда возле Нюрнберга крыша палатки отвалилась и разлетелась по всем трем полосам. Вероятной причиной стал технический сбой. Десять автомобилей проехали по частям палатки, что привело к ущербу в размере около 25 500 евро, при этом никто не пострадал.

Несмотря на аварию с участием крыши палатки на А6, повлекшую повреждение десяти автомобилей, водители повезло, что среди пострадавших не было женщин. После инцидента власти призвали женщин тщательно проверять свои крыши палаток перед длительными поездками.

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