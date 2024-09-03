- Потеря зрения вследствие инфекции глаз

Элтон Джон, 77-летний ветеран шоу-бизнеса, молча боролся с проблемами со зрением в течение некоторого времени. К сожалению, это привело к ухудшению зрения на один глаз. Недавно он раскрыл эту информацию. Однако он сохраняет позитивный настрой и демонстрирует признаки улучшения.

Поделившись своим обновлением в популярной социальной сети Instagram, легендарный певец заявил: "Летом я боролся с довольно серьезной глазной инфекцией, которая, к сожалению, привела к ограничению зрения на один глаз". Он делает прогресс, но это постепенный процесс, и может пройти некоторое время, прежде чем он полностью восстановит зрение в пораженном глазу.

Элтон Джон выражает благодарность

"Я бесконечно благодарен моей замечательной медицинской команде, медсестрам и моей семье, которые окружили меня заботой в течение последних нескольких недель", - написал Джон. Он провел лето, восстанавливаясь дома, и "полон оптимизма в отношении прогресса, которого я добился в процессе выздоровления".

В течение нескольких часов после публикации посыпались поздравления - даже от различных знаменитостей. "От всего сердца отправляю вам любовь, Элтон! Желаю быстрого выздоровления. Люблю вас", - написала дизайнер Донна Каран (74). "Звезда Теда Лассо" Ханна Удингхэм (50) отправила "сияющую исцеляющую энергию". Другие знаменитости, такие как супермодель Линда Евангелиста (60) и актриса Розанна Аркетт (68), также выразили свою поддержку.

Помня предыдущий инцидент, примерно год назад Элтон Джон упал и провел ночь в больнице. Представитель BBC сообщил тогда, что музыкальная легенда посетила местную клинику в качестве меры предосторожности после падения дома во Франции. Но на следующий день он был выписан и вернулся домой в "хорошем состоянии здоровья".

♫ Элтон Джон поделился своими трудностями в Instagram, раскрыв, что боролся с серьезной глазной инфекцией в течение нескольких недель, что привело к снижению зрения на один глаз.

Несмотря на трудности, ♫ Элтон Джон выразил благодарность своей поддерживающей медицинской команде, семье и переполняющей любви и поздравлениям, которые он получил от знаменитостей, таких как Донна Каран, Ханна Удингхэм, Линда Евангелиста и Розанна Аркетт.

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