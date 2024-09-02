- Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

В свете возможного закрытия заводов Volkswagen министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ) выразил поддержку саксонским предприятиям. "Нас потрясли и серьезно затронули новости из Вольфсбурга. Свободное государство остается приверженным всем саксонским площадкам и полностью поддерживает наших коллег в Цвиккау, Кемнице и Дрездене", - заявил он, как указано в заявлении. Саксония также поддерживает предложения о возобновлении стимулов для продажи электромобилей.

Вольфсбург объявил, что может быть вынужден закрыть заводы и сократить рабочие места в рамках своей инициативы по экономии средств для основного бренда Volkswagen. Компания также отменила предыдущее соглашение об устойчивости занятости, которое запрещало сокращения до 2029 года.

Недостаточные запланированные сокращения

Совет директоров заявил, что для достижения финансовой эффективности необходима полная перестройка брендов под Volkswagen AG. "Даже закрытие tanto автомобилестроительных, как и компонентных площадок не исключено в текущей ситуации без быстрых действий". Предложенные сокращения через программы досрочного выхода на пенсию и компенсационные выплаты больше не считаются достаточными для достижения желаемой экономии.

Вольфсбургemploys примерно 120,000 человек в Германии. Саксония является домом для около 11,000 рабочих, с объявленными сокращениями на заводе в Цвиккау в начале июля из-за низкого спроса на электромобили.

В свете рассмотрения Вольфсбургом закрытия заводов, в том числе завода в Цвиккау в Саксонии, министр экономики Мартин Дулиг выразил поддержку также заводу в Кемнице. Несмотря на объявленные сокращения на заводе в Цвиккау из-за низкого спроса на электромобили, Саксония продолжает отстаивать интересы своей автомобильной промышленности.

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