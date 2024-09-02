Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКемниц

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве

- Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

В свете возможного закрытия заводов Volkswagen министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ) выразил поддержку саксонским предприятиям. "Нас потрясли и серьезно затронули новости из Вольфсбурга. Свободное государство остается приверженным всем саксонским площадкам и полностью поддерживает наших коллег в Цвиккау, Кемнице и Дрездене", - заявил он, как указано в заявлении. Саксония также поддерживает предложения о возобновлении стимулов для продажи электромобилей.

Вольфсбург объявил, что может быть вынужден закрыть заводы и сократить рабочие места в рамках своей инициативы по экономии средств для основного бренда Volkswagen. Компания также отменила предыдущее соглашение об устойчивости занятости, которое запрещало сокращения до 2029 года.

Недостаточные запланированные сокращения

Совет директоров заявил, что для достижения финансовой эффективности необходима полная перестройка брендов под Volkswagen AG. "Даже закрытие tanto автомобилестроительных, как и компонентных площадок не исключено в текущей ситуации без быстрых действий". Предложенные сокращения через программы досрочного выхода на пенсию и компенсационные выплаты больше не считаются достаточными для достижения желаемой экономии.

Вольфсбургemploys примерно 120,000 человек в Германии. Саксония является домом для около 11,000 рабочих, с объявленными сокращениями на заводе в Цвиккау в начале июля из-за низкого спроса на электромобили.

В свете рассмотрения Вольфсбургом закрытия заводов, в том числе завода в Цвиккау в Саксонии, министр экономики Мартин Дулиг выразил поддержку также заводу в Кемнице. Несмотря на объявленные сокращения на заводе в Цвиккау из-за низкого спроса на электромобили, Саксония продолжает отстаивать интересы своей автомобильной промышленности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ДТП: Автомобиль врезается в автобус - Женщина получила serious Injuries
Федеральные земли Германии

Столкновение, в результате которого тяжело ранена пассажирка: автомобиль врезается в автобус.

После инцидента с автобусом женщине-пассажирке потребовалась воздушная скорая помощь в медицинское учреждение.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Множество мигрантов перегружает грузовой отсек грузовика в Чехии, что приводит к гибели женщины
Федеральные земли Германии

В Чехии в автомобилях обнаружено несколько мигрантов, один из пассажиров погиб

В результате тревожных событий польские autoridades перехватили грузовик в Чехии, в котором обнаружили большое количество мигрантов в трейлере. К сожалению, помощь прибыла слишком поздно для одной женщины из группы.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.
Федеральные земли Германии

Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.

Предыдущий мэр Синсхайма занял пост нового председателя ТСГ, вызвав протесты 'требовать отъезд Альбрехта'. Последствия этой выборы внутриклубного беспорядка еще не известны.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно