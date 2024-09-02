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Потенциальные закрытия и увольнения заводов могут повлиять на меры экономии средств VW

 and  John Stellmacher
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Потенциальные закрытия и увольнения заводов могут повлиять на меры экономии средств VW

Вольво не исключает возможность закрытия заводов и сокращения рабочей силы путем увольнений в рамках своей стратегии сокращения затрат для основного подразделения VW. Корпорация также отменила соглашение о защите рабочих мест, которое в прошлом сдерживало увольнения до 2029 года.

Осенью прошлого года глава бренда Volkswagen Томас Шэфер уже намекал своим сотрудникам на возможные увольнения. Он заявил, что подразделение VW больше не конкурентоспособно с существующими структурами, процедурами работы и высокими затратами. Без существенных изменений, подчеркнул он, "нам нужно решать критические проблемы, в том числе связанные с рабочей силой". К 2026 году план по сокращению затрат должен сэкономить 10 миллиардов евро и увеличить операционную маржу бренда с нынешних 3,4% до 6,5%.

Подробная информация будет доступна позже.

План Вольво по сокращению затрат, направленный на экономию 10 миллиардов евро к 2026 году, может включать увольнения для решения проблем, связанных с рабочей силой. Отмена соглашения о защите рабочих мест Вольво потенциально открывает возможность для большего числа увольнений в будущем.

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