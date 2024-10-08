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Потенциальные преимущества и препятствия использования ИИ в области сестринского дела

 and  Alex Stellmacher
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Используя Voice-App, вы можете без усилий dictate записи о заботе без каких-либо ограничений на...
Используя Voice-App, вы можете без усилий dictate записи о заботе без каких-либо ограничений на мобильном устройстве.

Потенциальные преимущества и препятствия использования ИИ в области сестринского дела

В какой роли может выступать искусственный интеллект в сфере здравоохранения? Многие приложения AI направлены на предоставление большего времени для ухода за пациентами и снижение нагрузки, например, голосовой AI-система документирования ухода за больными, предлагаемая Voize.

Германия сталкивается с растущим дефицитом медсестер из-за демографических сдвигов и возрастающей потребности в услугах здравоохранения. По данным Федерального статистического управления, в настоящее время около 5 миллионов человек в Германии нуждаются в уходе, и это число, как ожидается, достигнет более 6,7 миллионов к 2055 году. Однако к 2049 году ожидается нехватка до 690 000 медицинских работников для удовлетворения растущей потребности.

Искусственный интеллект может помочь справиться с будущим дефицитом медсестер. Своей способностью улучшать рабочие процессы и качество ухода AI становится движущей силой значительных изменений в отрасли здравоохранения. Одним из таких инновационных инструментов является голосовая AI-система документирования ухода за больными, Voize.

AI предлагает множество возможностей в секторе здравоохранения

Применение AI в здравоохранении обширно, начиная от прогностической диагностики и планирования лечения и заканчивая интеллектуальным мониторингом пациентов.

  • Улучшенная точность и прогностические возможности: AI способен эффективно анализировать большие объемы данных и делать точные прогнозы. Он может идентифицировать закономерности и связи в данных пациентов, которые могут быть слишком сложными или тонкими для анализа человеком, что позволяет идентифицировать проблемы со здоровьем на ранней стадии, предвидеть изменения в состоянии здоровья пациента и разрабатывать индивидуальные планы лечения на основе конкретных потребностей и рисков пациента.
  • Повышенная эффективность и производительность: Еще одним преимуществом AI в здравоохранении является его способность автоматизировать рабочие процессы и процессы, что приводит к улучшению эффективности и производительности. От управления медицинскими записями и расписаний до управления лекарствами, AI может обрабатывать повторяющиеся задачи, освобождая время для медицинских работников для более тесного общения с пациентами и оказания клинической помощи.
  • Помощь в принятии решений: Системы,powered AI могут помочь медицинским работникам принимать более обоснованные и эффективные решения, обрабатывая информацию о лекарствах, истории болезни и текущих проблемах со здоровьем пациента и предоставляя соответствующие рекомендации.
  • Улучшенный уход за пациентами: В конечном итоге цель состоит в том, чтобы улучшить уход за пациентами. AI-интегрированные системы здравоохранения могут более точно мониторить состояние пациентов и обеспечивать своевременный и адекватный уход. Хотя AI не может заменить человеческое общение и профессиональное суждение медицинских работников, он предлагает значительную поддержку медицинской практике.

Использование искусственного интеллекта (AI) в секторе здравоохранения уже является реальностью. Он помогает медицинским работникам через технологические инновации, которые упрощают их работу и улучшают качество услуг здравоохранения. Это включает в себя AI-поддержку диагностики и прогностические модели. Примерами являются DeepMind от Google и Watson Health от IBM, AI-системы, используемые для поддержки медицинской диагностики и прогнозирования. Анализируя обширные клинические данные, они могут идентифицировать закономерности и отношения, способствующие прогнозированию траекторий заболеваний или созданию индивидуальных планов лечения.

В некоторых странах уже используются роботы-медики. Они помогают медицинским работникам в задачах, таких как перемещение пациентов, управление лекарствами или мониторинг основных показателей. Примером такого робота является "Пepper", используемый в Японии и Европе для поддержки пожилых людей и медицинских работников. Он может способствовать социальным взаимодействиям, разговаривая с пациентами и играя в игры, поддерживать медицинских работников, отвечая на часто задаваемые вопросы и обрабатывая простые задачи, такие как напоминания о лекарствах, и предоставлять когнитивную стимуляцию и утешение пациентам с деменцией. Кроме того, интеграция AI в приложения для здоровья и носимые устройства позволяет непрерывно собирать и анализировать данные о здоровье, отправлять уведомления при обнаружении аномалий и управлять планами лекарств.

AI также используется для умных телемедицинских приложений. Например, он может мониторить здоровье пациентов и вмешиваться при необходимости. Системы, такие как Amazon Alexa и Google Assistant, все чаще используются в здравоохранении, помогая пациентам с напоминаниями о лекарствах, записями на прием и управлением домашними приборами, в то время как Voize является голосовым помощником, использующим продвинутые технологии AI для улучшения документирования в здравоохранении. Используя голосовые команды, медицинские работники могут captures и документировать данные пациента в режиме реального времени, снижая объем данных и время, затрачиваемое ими, в то время как больше времени уделяется непосредственному уходу за пациентами.

Вызовы и этические соображения при использовании AI в здравоохранении

Хотя мы с нетерпением ждем потенциала AI в здравоохранении, важно не упускать из виду значительные вызовы и этические проблемы, связанные с ним. Обеспечение безопасности данных пациентов и сохранение конфиденциальности пациентов являются основными вопросами, которые необходимо решить при внедрении систем AI, подобных Voize.

Кроме того, быстрый рост AI в здравоохранении требует решения границ технологии. Хотя AI может автоматизировать многие аспекты здравоохранения, важность человеческого сочувствия и заботы, которые AI не может воспроизвести, остается первоочередной в медицинских учреждениях. Таким образом, важно рассматривать AI как дополнение, а не замену личному уходу.

AI имеет потенциал revolutionize и улучшить отрасль здравоохранения, но этот переход должен быть осознанным и учитывать этические соображения. Системы, подобные Voize, демонстрируют возможности и вызовы, связанные с использованием AI. Следовательно, внедрение AI в здравоохранении должно продолжаться, гарантируя, что технология и личный уход дополняют друг друга, чтобы обеспечить наилучший уход для пациентов.

В свете ожидаемого дефицита медсестер в Германии AI может служить ценным ресурсом для восполнения этого пробела. Своей способностью автоматизировать задачи и повышать эффективность AI может позволить медицинским работникам уделять больше времени уходу за пациентами и меньше времени административным задачам.

Внедрение решений AI, таких как голосовая AI-система документирования ухода за больными, Voize, может помочь справиться с проблемами, связанными с дефицитом медсестер. Однако важно учитывать этические соображения и вопросы безопасности данных при использовании этих технологий.

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