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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Потенциальные перебои в обслуживании могут повлиять на 19 222 предприятия в ночное время.

Технические проблемы могут иногда влиять на доступность номеров сервисных телефонов и экстренных линий, таких как 112.

 and  Viktoriya Miller
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В ближайшем будущем Рейнланд-Пфальц ожидает временные перебои на линии 19222. К счастью, линию...
В ближайшем будущем Рейнланд-Пфальц ожидает временные перебои на линии 19222. К счастью, линию вызова экстренных служб 112 это не затронет.

- Потенциальные перебои в обслуживании могут повлиять на 19 222 предприятия в ночное время.

Из-за запланированного общероссийского технического обслуживания вы можете столкнуться с перебоями и кратковременными перерывами в работе линии 19222 в Рейнланд-Пфальце между полуночью и 6 часами утра 4 сентября, среды. Тем не менее, линия экстренной помощи 112 останется доступной, как заверило Министерство внутренних дел в Майнце. "В кризисных ситуациях важно звонить на линию экстренной помощи 112", - добавили они.

До введения общеевропейского номера экстренной помощи 112 линия 19222 широко использовалась как линия экстренной помощи. "В настоящее время линия 19222 по-прежнему используется, например, для планирования транспортировки скорой помощи", - пояснило министерство.

В исторической перспективе линия 19222 широко использовалась как линия экстренной помощи до внедрения общеевропейского номера экстренной помощи 112. К существующим услугам добавляется заявление о продолжении использования линии 19222 для определенных целей, таких как планирование транспортировки скорой помощи.

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