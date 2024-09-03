- Потенциальные перебои в обслуживании могут повлиять на 19 222 предприятия в ночное время.

Из-за запланированного общероссийского технического обслуживания вы можете столкнуться с перебоями и кратковременными перерывами в работе линии 19222 в Рейнланд-Пфальце между полуночью и 6 часами утра 4 сентября, среды. Тем не менее, линия экстренной помощи 112 останется доступной, как заверило Министерство внутренних дел в Майнце. "В кризисных ситуациях важно звонить на линию экстренной помощи 112", - добавили они.

До введения общеевропейского номера экстренной помощи 112 линия 19222 широко использовалась как линия экстренной помощи. "В настоящее время линия 19222 по-прежнему используется, например, для планирования транспортировки скорой помощи", - пояснило министерство.

В исторической перспективе линия 19222 широко использовалась как линия экстренной помощи до внедрения общеевропейского номера экстренной помощи 112. К существующим услугам добавляется заявление о продолжении использования линии 19222 для определенных целей, таких как планирование транспортировки скорой помощи.

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