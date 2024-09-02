- Потенциальные меры по сокращению затрат в Volkswagen, включая потенциальные закрытия заводов и потерю рабочих мест.

Вольксваген не исключает возможность закрытия заводов и увольнения работников в рамках своей стратегии сокращения расходов. Компания объявила после встречи руководства, что также отменяет предыдущее соглашение о гарантиях занятости, которое защищало работников от увольнений до 2029 года.

Совет директоров: Требуются дополнительные меры

Совет директоров заявляет: Различные бренды Volkswagen AG нуждаются в существенной реструктуризации. "Даже закрытие автомобильных и производственных заводов не исключено в этой ситуации, если не будут приняты немедленные меры", - заявили они. Кроме того, ранее запланированные увольнения через досрочный выход на пенсию и компенсационные выплаты больше не достаточно для достижения желаемой экономии.

Генеральный директор Оливер Блюме: "Европейская автомобильная промышленность находится в очень трудной и серьезной ситуации. Экономическая конъюнктура ухудшилась, появились новые конкуренты на европейском рынке, а немецкое производство теряет свою конкурентоспособность. В этом контексте нам как компании необходимо принять решительные меры".

Проблема: Основной бренд Вольксваген годами боролся с высокими затратами и существенно отстает от сестринских брендов, таких как Шкода, Сеат и Ауди, в прибыльности. Программа сокращения расходов, запущенная в 2023 году, должна была улучшить результаты на €10 миллиардов к 2026 году. Однако текущая промышленная обстановка усугубила ситуацию.

Найдите четыре миллиарда евро

Для достижения желаемых улучшений расходы теперь должны быть сокращены больше, чем планировалось изначально. Согласно "Handelsblatt", это может означать дополнительные €4 миллиарда экономии.

Последствия: "В связи с этим компания считает необходимым отменить соглашение о гарантиях занятости, действующее с 1994 года", - заявили директора.

Что говорит представитель работников: Председатель совета труда Даниела Кавалло объявила о решительном сопротивлении в специальном выпуске газеты совета труда "Mitbestimmen". Планы - "атака на наши рабочие места, локализацию и коллективные соглашения. Это ставит под угрозу сам Вольксваген, а значит, и сердце компании. Мы будем решительно защищать это. Под моим руководством не будет закрытий заводов Вольксваген!" - заявила Кавалло.

Большинство в совете надзора Вольксваген

Представители работников, а также земли Нижняя Саксония имеют большинство в совете надзора Вольксваген. Для реализации своих планов совет директоров Вольксваген нуждается в поддержке совета труда.

Совет директоров Вольксваген подчеркнул, что закрытие автомобильных и производственных заводов не исключено, если не будут приняты немедленные меры из-за необходимости существенной реструктуризации брендов Volkswagen AG. Ранее запланированные увольнения через досрочный выход на пенсию и компенсационные выплаты больше не достаточно для достижения желаемой экономии, что требует дополнительных мер по сокращению расходов.

Читайте также: