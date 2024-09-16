Потенциальный удар может превысить убытки Boeing в 1 млрд. долларов.

Длительность забастовки Boeing существенно повлияет на позиции компании. Если забастовка продлится всего неделю или около того, это может стать лишь небольшой помехой для компании, уже столкнувшейся с растущим долгом и ухудшающейся кредитной историей за последние пять лет. Последняя забастовка, произошедшая в 2008 году, привела к сокращению чистой прибыли Boeing на $1,2 миллиарда. Если текущая забастовка продлится несколько месяцев, как это случалось во время предыдущих трудовых споров в Boeing, последствия могут быть равноценно разрушительными.

CEO Брайан Уэст предупредил инвесторов о потенциальном влиянии забастовки, заявив, что она осложнит производство, поставки и операции, потенциально угрожая восстановлению компании.

Boeing все еще работает над финансовой стабильностью, несмотря на забастовку. Его способность производить самолеты 737 Max ограничена из-за контроля качества линии сборки Федеральным управлением гражданской авиации. Грядущий самолет 777X, жизненно важный для возвращения Boeing к прибыльности, столкнулся с проблемами во время испытательных полетов и существенно задерживается в получении сертификации для пассажиров. Boeing не хватает средств для разработки новой модели самолета, чтобы соответствовать рыночным потребностям, и его продажи отстают от тех же Airbus.

Независимо от продолжительности забастовки, Boeing fortunate, что является частью глобальной дуополии с Airbus. Две компании являются единственными производителями больших коммерческих самолетов, и спрос на заказы на самолетах силен, с многолетним запаздыванием. Отмена заказа у Boeing с переводом на Airbus приведет к длительному ожиданию из-за загруженности заказов Airbus. После покупки модели самолета авиакомпания обычно привязана к использованию этой модели из-за увеличения операционных затрат на владение конкурирующей моделью от соперничающего производителя. В результате, несмотря на финансовые трудности, Boeing не находится в непосредственной опасности исчезновения.

Забастовка может продлиться

Переговоры между Boeing, профсоюзом и федеральными посредниками возобновятся на этой неделе. Хотя обе стороны заявляют, что хотят достичь соглашения, чтобы прекратить остановку работы, история трудовых отношений в Boeing и решительное отклонение проекта соглашения указывают на возможную продолжительную забастовку.

Boeing предложил четырехлетний контракт с повышением зарплаты не менее чем на 25% в течение всего срока, немедленным повышением зарплаты на 11%, возможными дальнейшими повышениями за счет индексации заработной платы, более высокими взносами в 401(k) и сниженными взносами сотрудников за медицинскую страховку. Boeing посчитал это своей лучшей предложение для профсоюза, а профсоюзное руководство - своей лучшей переговорной позицией с компанией. Однако 96% членов профсоюза, проголосовавших за проект, его отвергли, что в итоге привело к забастовке.

Забастовка 2008 года длилась более восьми недель. Boeing может не потерпеть значительных убытков от этой забастовки, но задержка поставок может усугубить существующие финансовые трудности компании, поскольку большая часть доходов от продажи самолетов поступает при поставке.

Кредитные рейтинговые агентства Fitch и Moody's прогнозируют возможное понижение кредитного рейтинга Boeing до статуса "мусорных облигаций" из-за забастовки, а Fitch и Standard & Poor's уже ожидали такого шага до начала забастовки.

Покрытие увеличенных расходов

Boeing обещает найти новое соглашение, приемлемое для членов профсоюза, несмотря на продолжающиеся финансовые потери. Несмотря на увеличение затрат, компания должна быть в состоянии их покрыть, в основном потому, что фактические затраты на сборку самолета составляют всего около 15%. Большая часть расходов связана с оплатой поставщикам компонентов самолета, таких как авионика, сиденья и фюзеляж самолета.

15%, которые Boeing платит за сборку, включают все расходы, от сырья до операционных затрат завода и заработной платы. Таким образом, оплата 33 000 рабочих по производству составляет лишь небольшую часть общей стоимости самолета.

Это одна из причин, по которой работники на забастовке быстро отвергли предложение Boeing, которое сначала казалось щедрым. Члены профсоюза в течение 16 лет не получали существенных повышений зарплаты и были вынуждены отказаться от привилегий, таких как традиционный пенсионный план, или рисковать потерей рабочих мест в профсоюзе в пользу не профсоюзных заводов, которые Boeing рассматривал как возможность. Они были вынуждены сделать такие уступки в годы процветания компании, а не в текущий период финансового кризиса.

"Если Boeing считает нас лучшими в отрасли, они должны относиться к нам как к лучшим в отрасли", - сказал Джим Блумер, 28-летний сотрудник Boeing в Рентоне, Вашингтон, в интервью CNN affiliate KING-TV с пикета возле завода, производящего 737 Max в пятницу. "Если вы имеете дело с самолетом стоимостью $180 миллионов, доля трудовых затрат минимальна".

Продолжительная забастовка может существенно повлиять на бизнес-операции и финансовую стабильность Boeing, потенциально добавив к существующим вызовам. Несмотря на дополнительные расходы, Boeing должен быть в состоянии их покрыть из-за относительно низкой стоимости сборки самолета по сравнению с другими расходами.

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