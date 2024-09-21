Потенциальный спад прибыли FedEx указывает на потенциальное экономическое замедление

Корпорация, как правило, воспринимается инвесторами в качестве индикатора состояния экономики США и мира, в основном, фокусируется на удовлетворении потребностей коммерческих клиентов, перевозящих грузы для других бизнесов. В то же время, индивидуальные потребители, вносящие значительный вклад в экономическую активность США, отодвинуты на второй план. По словам CEO Раджеша Субраманьяма, отправки в сфере электронной коммерции вновь демонстрируют признаки роста.

Тем не менее, промышленные клиенты вызывают обеспокоенность у FedEx, что привело к снижению акций компании (FDX) на 14% в пятницу.

Субраманьям признал, что слабая промышленная экономика негативно влияет на объемы (бизнес-ток-бизнес), превышая ожидания, и требует корректировок. Он также уточнил, что отправки, связанные с промышленным производством, приносят компании наибольшую прибыль.

Компания заявила, что это привело к снижению спроса на приоритетные услуги и росту спроса на отложенные услуги.

FedEx, компания, основанная и процветающая благодаря необходимости быстрой доставки посылок, получает название от этой потребности. По мере роста осознанности потребителей в отношении стоимости это представляет вызов для компании.

Во время звонка инвесторам CFO Джон Дитрих отметил значительные изменения в сдвиге с приоритетных на отложенные услуги, несмотря на заявление о том, что общие объемы в целом остаются крепкими.

Плохие результаты были объявлены на следующий день после того, как Федеральная резервная система объявила о более значительном, чем ожидалось, снижении процентной ставки на полпроцента для стимулирования экономической активности в США. Субраманьям включил это снижение в свои комментарии для аналитиков.

"Глубина снижения процентных ставок ФРС вчера говорит о многом об текущей экономической ситуации", - сказал Субраманьям. "Мы не ожидаем значительного восстановления в промышленном секторе в оставшуюся часть этого года".

В отличие от этого, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что снижение ставки направлено на поддержку рынка труда. "Рынок труда остается сильным, и наша цель с нашими действиями сегодня - сохранить его силу", - добавил Пауэлл. "В сущности, то же самое применяется и ко всей экономике США: она находится в крепком состоянии, с устойчивым ростом, снижающейся инфляцией и процветающим рынком труда. Наша основная цель - сохранить это состояние".

Субраманьям выразил осторожный оптимизм в отношении возможного незначительного улучшения промышленного производства в начале 2025 года. Однако он подчеркнул, что в настоящее время ожидания роста сдержанны из-за существующей среды.

В результате FedEx столкнулась с дополнительными расходами, в основном, связанными с заработной платой.

Акции FedEx резко выросли на 21% с начала года через закрытие в четверг перед последующим падением в пятницу.

Несмотря на рост спроса на отложенные услуги, снижение спроса на приоритетные услуги негативно влияет на доходы и прибыль FedEx, так как они получают наибольшую прибыль от отправок бизнес-ток-бизнес. Слабая промышленная экономика также способствует снижению объемов бизнес-ток-бизнес, что требует корректировки стратегии компании.

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