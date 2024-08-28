- Потенциальный дефицит кислорода, ведущий к массовым гибелям рыб в Арендском море.

Кажется, мы говорим о кризисе с рыбой в Арендзе, в районе Альтмарккрайс Зальцведель. Эксперты считают, что высокие температуры воды и нехватка кислорода могут быть причиной недавней гибели рыбы. При осмотре погибших рыб власти обнаружили интенсивное заражение паразитами и бактериальную инфекцию. К счастью, признаков сообщаемых заболеваний животных не найдено, что снижает первоначальный риск для здоровья человека.

Распространенное заражение паразитами, возможно, было спровоцировано высокими температурами воды и стрессом или ослабленным иммунитетом у пораженных животных. Данные со станций мониторинга Института биологии пресноводных вод Leibniz показали, что в июне уже образовалась гипоксическая зона, расположенная на глубине от 10 до 12 метров.

Смерть рыбы в водоемах, таких как пруды и озера, в Саксонии-Анхальт не редкость. Арендзе, с глубиной более 50 метров, является самым глубоким естественным озером Саксонии-Анхальт и одним из крупнейших глубоководных озер Северной Германии. Район сообщил, что летом обычно происходит летняя застойная фаза, в результате чего образуются три слоя с разными температурами и уровнями кислорода.

Район ожидает, что рыбный кризис закончится осенью, когда эти различные слои воды смешаются снова. Погибшую рыбу регулярно собирают и утилизируют. Большинство погибших рыб - молодые щуки, которые являются предпочтительным источником пищи в регионе Арендзе.

За последние пять лет в Саксонии-Анхальт зафиксировано более 70 случаев гибели рыбы. Низкий уровень воды в прудах и озерах, а также дефицит кислорода часто были причиной этих событий.

Высокие температуры воды и дефицит кислорода могут усугубить уязвимость рыбы к паразитам, способствуя гибели рыбы из-за нехватки кислорода. Гипоксическая зона, обнаруженная в июне, могла повлиять на уровни кислорода, необходимые для выживания рыбы, что привело к их гибели.

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