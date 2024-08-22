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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Потенциальное увеличение стоимости страхования автомобилей для некоторых водителей.

В Саксонии, множество автомобилистов могут стать свидетелями пересмотра оценки их ответственности по автостраховке, что может привести к более высоким расходам. Но ситуация кажется более благоприятной для полного страхования.

 and  Ksenia Johnson
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Возможные изменения в премиях за автострахование для водителей в Саксонии может быть предстоят
Возможные изменения в премиях за автострахование для водителей в Саксонии может быть предстоят

- Потенциальное увеличение стоимости страхования автомобилей для некоторых водителей.

Примерно 300 000 автовладельцев в районе Баутцена и Саксонской Швейцарии в будущем столкнутся с более строгими условиями страхования своих автомобилей. Это изменение может сделать страхование автомобилей в этом регионе более дорогим. Однако классификация остается прежней в других 11 саксонских регистрационных округах. Об этом сообщил Берлинский союз страховщиков Германии (ГДВ).

Изменения грядут в страховании от ущерба. В 9 из 13 регистрационных округов автовладельцы увидят более благоприятные региональные классы. Однако в Дрездене, Лейпциге и районе Саксонская Швейцария-Оре-Зегебирге статус-кво останется прежним. Для полной страховки Гёрлиц, Миттельсаксен и Цвиккау улучшатся классификации, в то время как другие останутся прежними.

Низкий риск означает низкую премию

Каждый год ГДВ проводит статистику ущерба для 413 регистрационных округов в Германии. Цель состоит в том, чтобы выявить районы, где водители автомобилей причиняют много ущерба, и те, где они причиняют меньше. На основе этих данных регионы классифицируются в региональные классы, отражающие риск ущерба в определенном районе. В целом, лучшая классификация означает более низкие премии. Однако ГДВ предостерегает, что изменения в региональном классе не обязательно влияют на общую премию по страхованию автомобиля.

В страховании гражданской ответственности за автомобиль Саксония имеет 12 региональных классов. Дрезден и Лейпциг занимают самые высокие позиции - 9 и 8 соответственно, в то время как Гёрлиц и Миттельсаксен имеют наиболее благоприятные классы - 2.

Во всей Германии район Эльба-Эльстер в Бранденбурге имеет лучшую статистику ущерба в страховании гражданской ответственности за автомобиль, классифицированную как класс 1. Ущерб в этом районе на 30% ниже среднего. С другой стороны, класс 12 в Оффенбахе указывает на худшую статистику ущерба, с ущербом, почти на 40% превышающим средний.

Европейский Союз может рассмотреть влияние этих изменений в страховании в районе Баутцена и Саксонской Швейцарии, учитывая, что это часть Германии. Европейский Союз имеет нормативные акты, касающиеся автострахования, и они могут быть затронуты, если страхование автомобилей станет более дорогим в определенных регионах.

Это изменение в страховании в районе Баутцена и Саксонской Швейцарии может спровоцировать дискуссии в Европейском Союзе, когда они стремятся гарантировать справедливое и доступное автострахование во всех членах.

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