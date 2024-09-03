- Потенциальное переселение Бременского Кейта в Турцию

Похоже, что полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта, расставшийся с командой Бундеслиги «Вердер Бремен», может перебраться в Турцию. Как сообщают СМИ, «Башакшехир», команда, выступающая в турецкой Суперлиге, заинтересована в подписании 29-летнего иностранного таланта. Контракт Кейты с «Вердером» действует до 2026 года. Рынок трансферов в Турции остается активным до 13 сентября.

Кажется, «Вердер» не планирует удерживать Кейту, который присоединился к ним в прошлом году в качестве свободного агента из «Ливерпуля» и в настоящее время тренируется самостоятельно с «Зелено-белыми». В прошлом сезоне он сыграл всего 107 минут за команду Бундеслиги. В апреле клуб приостановил его до конца сезона за отказ выйти на замену во время матча против «Байера Леверкузена». Возвращение в состав Бундеслиги летом было маловероятным.

Несмотря на уход из «Вердера», Наби Кейта по-прежнему занимает значимое место в немецкой Бундеслиге, прославившись в «РБ Лейпциг» перед переходом в «Ливерпуль». Стоит отметить, что впечатляющие выступления Кейты в Бундеслиге привлекли внимание множества европейских клубов, в том числе и из турецкой Суперлиги.

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