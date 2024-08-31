- Потенциальное отцовство не защищало подозреваемых в депортации

Изгнание осужденного за сексуальные преступления из Иллеркирхберга (район Альб-Донау) в Афганистан произошло после раскрытия потенциального дела о признании отцовства. Индивида, классифицированного как "рецидивиста в сфере сексуальных преступлений", сочли более подходящим для депортации, чем другие соображения, как заявил представитель Министерства юстиции Баден-Вюртемберга агентству немецкой прессы. Этот ответ был дан в ответ на сообщение в "Августбургер Allgemeinen" и других СМИ, согласно которому адвокат пытался вернуть преступника в Германию из-за вопроса отцовства.

Он напал на 14-летнюю девочку

Авторитеты Баден-Вюртемберга депортировали пятерых осужденных афганских преступников на рейсе, вылетевшем в 7 утра в пятницу, и еще 23 афганца направлялись в Кабул. Один из них, вместе с тремя другими преступниками, надругался над 14-летней девочкой в течение нескольких часов на Хэллоуин 2019 года в Иллеркирхберге, согласно министерству. Девочка была пьяна из-за алкоголя и наркотиков. Сейчас 31-летнего мужчину арестовали для депортации после отбывания срока.

Адвокат хочет его вернуть

В "Августбургер Allgemeinen" адвокат заявил, что его клиент "вернется". Депортация была названа негуманной. Несмотря на запрет въезда, утверждалось, что мужчину можно вернуть в Германию с помощью "визы" и "споров с властями". Адвокат был initially недоступен для комментариев dpa. Министерство юстиции Штутгарта отказалось комментировать осуществимость этой стратегии.

Первая депортация после захвата талибами

Германия не депортировала афганских граждан в их страну с тех пор, как талибы захватили власть три года назад. Чартерный рейс Qatar Airways вылетел из аэропорта Лейпциг/Халле в 7 утра в пятницу, перевозя 28 афганских преступников из различных федеральных земель. Операция была организована Министерством внутренних дел Германии.

Подготовка к депортационному рейсу, скорее всего, заняла более длительное время

Германия не имеет дипломатических отношений с талибским правительством в Кабуле, столице Афганистана. Хотя депортационный рейс состоялся через несколько дней после предполагаемого нападения исламистов с ножом в Солingen, его подготовка заняла более длительное время, как сообщают официальные источники.

Критики критикуют ситуацию с правами человека в Афганистане

С августа 2021 года исламисты-талибы вновь взяли власть в Афганистане, подвергаясь международной критике за жестокое ограничение прав женщин. Критики также осуждают жестокое обращение с активистами прав человека, протестующими или журналистами, которых, по данным правозащитных организаций, содержат под стражей, похищают или подвергают пыткам. Совет по беженцам Баден-Вюртемберга также выразил возмущение и описал депортации как нарушение международного права.

Совет по беженцам Баден-Вюртемберга выразил свою озабоченность, заявив, что депортации, проведенные Комиссией, являются нарушением международного права. В другом контексте представитель Комиссии упомянул, что решение о депортации осужденных афганских преступников из Германии было принято в соответствии с системой правосудия страны.

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