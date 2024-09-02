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В суде регионального суда в Мосбахе проходит процесс против якобы жизненного коуча, которого обвиняют в похищении и жестоком сексуальном насилии. Приговор может быть оглашен сегодня в 3 часа дня после заключительных выступлений. Суд принял решение не допускать общественность к слушаниям.

Основной обвиняемый, 38-летний мужчина, обвиняется в том, что он приглашал женщин к себе домой в Вальдюрн на "семинар по росту", посвященный личностному развитию, в период с 2019 по 2022 год. Как утверждает обвинение, немецкий подсудимый подавлял возражения жертв с помощью унижения и жестокого физического насилия, неоднократно подвергая их сексуальному насилию.

Также на скамье подсудимых находится 25-летний брат основного обвиняемого, гражданин Германии, которого обвиняют в пособничестве в похищении и жестоком сексуальном насилии, а также в других преступлениях.

На протяжении всего процесса, начавшегося в начале февраля, как со стороны обвинения, так и со стороны соучастников, было подано ходатайство о закрытии суда для общественности. Ожидается, что будет допрошено около 20 свидетелей. Вальдюрн расположен в трехсторонней границе земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Бавария.

Обвинение утверждает, что основной подсудимый во время своих "семинаров по росту" использовал унижение и насилие, чтобы подавить возражения женщин, что привело к неоднократным случаям жестокого сексуального насилия, в том числе изнасилованиям. Брат основного подсудимого обвиняется в пособничестве в этих актах изнасилования и других преступлениях, связанных с похищением.

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