Сеть универмагов Breuninger якобы выставлена на продажу, потенциальные покупатели проявляют интерес

По данным журнала "Wirtschaftswoche", сеть универмагов Breuninger рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Это решение застало многих экспертов отрасли врасплох, так как компания, основанная в Штутгарте в 1881 году, традиционно ориентировалась на состоятельных клиентов и служила образцом для других универмагов. Ее концепция "магазин в магазине" в флагманском магазине и двенадцати других филиалах, а также успешная онлайн-торговля способствовали ее успеху.

Источники, близкие к переговорам, сообщают, что вся группа Breuninger может быть продана по enterprise-значению 2,5 миллиарда евро. После вычета долга цена покупки может составить около 2 миллиардов евро, из которых около 1,8 миллиарда евро могут быть причислены к недвижимости. Первые предложения ожидаются к концу октября. Согласно списку инвестиционного банка Macquarie, 31 компания, в том числе финансовые инвесторы и розничные компании, выразили интерес к Breuninger.

Сама Breuninger не подтвердила и не опровергла планы по продаже, заявив: "Мы не можем предоставить информацию по вашим вопросам, так как Breuninger обычно не комментирует рыночные слухи".

В 2023 году компания сообщила о продажах около 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в 2019 году. Breuninger заявляет, что половина ее продаж приходится на онлайн-торговлю. Таким образом, плохое финансовое положение, скорее всего, не является причиной планов по продаже.

Покупатель KaDeWe Central Group ведет переговоры

Ясность и серьезность интереса потенциальных покупателей к возможной продаже Breuninger неясна. По данным "Wiwo", известные кандидаты на takeover уже сделали первые шаги: El Corte Ingles из Испании, Galeries Lafayette из Франции и Richard Baker и Central Group из Таиланда, которые недавно приобрели группу KaDeWe. Последний, по словам эксперта модной индустрии Юргена Мюллера на портале profashionals.de, мог бы предложить значительные синергетические преимущества: магазины KaDeWe и Breuninger стали бы лидером люксового рынка, знания в области онлайн-продаж были бы полезны для обеих компаний, а группа Central имела бы сильную переговорную позицию в закупках с другими портфелями - Selfridges, Globus, De Bijenkorf и La Rinascente - по отношению к люксовым брендам, которые все чаще предпочитают собственные магазины и онлайн-магазины традиционной оптовой торговле.

Сегодня группа Central имеет 42 магазина в восьми странах, что делает ее крупнейшим люксовым ритейлером в Европе для семьи миллиардеров Чхиративат. Семья также владеет отелями в Японии и Австрии. Тем не менее, Таиланд остается основным местом расположения группы. Здесь она является лидером рынка торговых центров, продолжает управлять классическими универмагами, отелями и ресторанами и также строит жилые комплексы и, по ее словам, является ведущим разработчиком и оператором офисных зданий.

Известная в Европе, группа Central в основном привлекла внимание своей сотрудничеством с бывшей группой Signa Рене Бенко. После серии банкротств Signa группа Central недавно приобрела доли Рене Бенко в группе KaDeWe. С этого лета и знаковая недвижимость KaDeWe в Берлине также принадлежит группе Central. По запросу Capital группа Central отказалась от комментариев: "Мы не будем комментировать спекуляции", - заявила компания.

Также возможен раздельный продажи Breuninger и отдельная продажа ее недвижимости и розничного бизнеса. Однако такие стратегии в прошлом оказались значительной нагрузкой, как в случае с Karstadt-Kaufhof.

Недвижимость будет продана отдельно, но кому?

По данным "Wirtschaftswoche", розничный бизнес и недвижимость будут проданы отдельно. Неясно, владельцами всех филиалов Breuninger является семья. Журнал упоминает три фондовые компании из Франкфурта - Deka, DWS и Union Investment, все поставщики открытых фондов недвижимости, а также американский банк Morgan Stanley и частную инвестиционную компанию Apollo как потенциальных покупателей.

Ни одна из упомянутых компаний - DWS, Deka, Union Investment или Morgan Stanley - не ответила на запрос Capital, а Apollo изначально проигнорировала запрос. Тем не менее, было сказано off the record, что несколько "привычных подозреваемых" были названы для запуска процесса продажи. Один из упомянутых в отчете потенциальных покупателей заявил, что он определенно не заинтересован в недвижимости Breuninger. Другой выразил удивление, сказав: "Это первый раз, когда я об этом слышу", когда его спросили Capital.

Четырнадцатый магазин Breuninger в районе Westfield Quartier в гавани Гамбурга откроется 17 октября. К тому времени может появиться больше информации, что будет важно для многих сотрудников. Профсоюз Verdi не видит прямой угрозы для 6500 рабочих мест, но некоторые сотрудники все еще обеспокоены. "Я не очень волнуюсь о безопасности работы. Breuninger находится в гораздо лучшем положении, чем другие текстильные ритейлеры", - сказал Вольфганг Крюгер, возглавляющий отдел торговли Verdi в Баден-Вюртемберге. Однако некоторые сотрудники действительно обеспокоены.

