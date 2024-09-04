- Потенциальная опасность в Бременской школе

В настоящий момент происходит полицейская операция в школе, расположенной в восточной части Бремена. Авторитеты получили предупреждение о опасности в отношении этого учебного заведения, находящегося в районе Остерхольц. Полицейские присутствуют в качестве меры безопасности. В настоящее время нет непосредственной угрозы, как они заявили. Степень угрозы все еще исследуется. Уточнения о конкретной школе пока не поступало.

Полицейская операция происходит в пределах Бремена, конкретно в его восточной части. Район Остерхольц, в котором находится расследуемая школа, расположен в этом оживленном городе Бремен.

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