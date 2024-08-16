Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиВ самый разгар лета

Построена одна из самых больших в мире рождественских пирамид

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Ведущий Ричард Мюллер из Эссена заказал рождественскую пирамиду в Вансlebenе.
Ведущий Ричард Мюллер из Эссена заказал рождественскую пирамиду в Вансlebenе.

- Построена одна из самых больших в мире рождественских пирамид

Летом, в разгаре сезона, в Вансleben, Саксония-Анхальт, строится гигантская рождественская пирамида, которая станет одной из крупнейших в мире. Пирамида, предназначенная для продажи глинтвейна и других напитков на рождественской ярмарке в Эссене, создается компанией Хюттен под руководством ее генерального директора Джимми Блюма.

Пирамида, изображающая рождественскую историю, состоит из шести ярусов высотой около 20 метров. На вершине гигантские деревянные фигурки рождественской сцены, в том числе Марии, Иосифа, Иисуса, троих волхвов и животных, таких как бык, осёл и овца, вращаются.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самая высокая рождественская пирамида в 2010 году была также высотой 20 метров и находилась на рождественской ярмарке в Берлине. Однако сообщения СМИ свидетельствуют о том, что в 2015 году в Дрездене была возведена пирамида высотой 26,50 метров.

После пандемии рождественские ярмарки быстро восстановились, и люди жаждут вновь собраться вместе, отмечает Блюм. В ответ операторы рынков стремятся создавать более впечатляющие аттракционы и павильоны. Компания Блюма получает все больше запросов на более высокие или большие павильоны для глинтвейна.

Ричард Мюллер, шоумен из Эссена, заказавший пирамиду стоимостью 300 000 евро, доволен конструкцией. "У нас очень традиционная рождественская ярмарка в Эссене", - говорит он. Рождественская сцена и ее фигурки способствуют праздничной атмосфере.

"Я хотел сделать что-то особенное, не только для наших постоянных посетителей, но и для нашего города", - объясняет Мюллер. "Как крупный город, мы должны думать масштабно".

Семья Блюм, имеющая традиции шостайлери в течение более чем 150 лет, в течение последних двух лет создавала в своем цеху в Саксонии-Анхальт более мелкие хижины, большие пирамиды и многоярусные павильоны для глинтвейна. В настоящее время они строят функциональный гигантский павильон с часами для рождественской ярмарки в Кольмаре, Франция. Компания работает с шоуменами по всей Европе и даже получает запросы из Дубая.

Несмотря на летнюю жару, строительство гигантской рождественской пирамиды идет быстрыми темпами. Семья Блюм, известная своими традициями шостайлери, проектирует пирамиду, чтобы предложить уникальный опыт употребления глинтвейна в праздничный сезон.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.
Главные темы

Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Недавние агрессивные действия радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу вызвали сильную международную осуждаемость. Такие акты насилия терпимы, и нападения должны немедленно прекратиться

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно