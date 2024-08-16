- Построена одна из самых больших в мире рождественских пирамид

Летом, в разгаре сезона, в Вансleben, Саксония-Анхальт, строится гигантская рождественская пирамида, которая станет одной из крупнейших в мире. Пирамида, предназначенная для продажи глинтвейна и других напитков на рождественской ярмарке в Эссене, создается компанией Хюттен под руководством ее генерального директора Джимми Блюма.

Пирамида, изображающая рождественскую историю, состоит из шести ярусов высотой около 20 метров. На вершине гигантские деревянные фигурки рождественской сцены, в том числе Марии, Иосифа, Иисуса, троих волхвов и животных, таких как бык, осёл и овца, вращаются.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самая высокая рождественская пирамида в 2010 году была также высотой 20 метров и находилась на рождественской ярмарке в Берлине. Однако сообщения СМИ свидетельствуют о том, что в 2015 году в Дрездене была возведена пирамида высотой 26,50 метров.

После пандемии рождественские ярмарки быстро восстановились, и люди жаждут вновь собраться вместе, отмечает Блюм. В ответ операторы рынков стремятся создавать более впечатляющие аттракционы и павильоны. Компания Блюма получает все больше запросов на более высокие или большие павильоны для глинтвейна.

Ричард Мюллер, шоумен из Эссена, заказавший пирамиду стоимостью 300 000 евро, доволен конструкцией. "У нас очень традиционная рождественская ярмарка в Эссене", - говорит он. Рождественская сцена и ее фигурки способствуют праздничной атмосфере.

"Я хотел сделать что-то особенное, не только для наших постоянных посетителей, но и для нашего города", - объясняет Мюллер. "Как крупный город, мы должны думать масштабно".

Семья Блюм, имеющая традиции шостайлери в течение более чем 150 лет, в течение последних двух лет создавала в своем цеху в Саксонии-Анхальт более мелкие хижины, большие пирамиды и многоярусные павильоны для глинтвейна. В настоящее время они строят функциональный гигантский павильон с часами для рождественской ярмарки в Кольмаре, Франция. Компания работает с шоуменами по всей Европе и даже получает запросы из Дубая.

Несмотря на летнюю жару, строительство гигантской рождественской пирамиды идет быстрыми темпами. Семья Блюм, известная своими традициями шостайлери, проектирует пирамиду, чтобы предложить уникальный опыт употребления глинтвейна в праздничный сезон.

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