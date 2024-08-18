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Пострадания во время пожара на колесе

Фестиваль Highfield в Лейпциге, на котором выступают артисты вроде Cro, Peter Fox и Macklemore, омрачен инцидентом, в результате которого получили травмы многие люди.

 and  Alex Stellmacher
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Два пожарных инцидента поразили две кабинки колеса обозрения во время Фестиваля Хайфилда.
Два пожарных инцидента поразили две кабинки колеса обозрения во время Фестиваля Хайфилда.

- Пострадания во время пожара на колесе

Прошлой субботой вечером, около 9 часов вечера 17 августа, разразился сильный пожар на фестивале Highfield, расположенном возле Лейпцига, у озера Штормталь. Несколько источников сообщают, что пламя охватило две gondолы колеса обозрения на территории.

Причина пожара неизвестна

То, что спровоцировало пожар в этом развлекательном аттракционе, остается неизвестным. Первоначальные сообщения указывают на то, что первые языки пламени появились в одной gondole, которые затем распространились и охватили другую кабину. К сожалению, пострадавшие gondолы были полностью уничтожены, что потребовало эвакуации полностью заполненного колеса обозрения. Люди, пострадавшие от отравления дымом и ожогов, были доставлены в больницу для лечения.

Несмотря на это несчастное событие, фестиваль продолжался, и хедлайнер Cro' (34) перенес свой концерт на другую сцену. Двухдневные музыкальные мероприятия продолжились в воскресенье, 18 августа, с выступлениями таких артистов, как Nico Santos, Bosse, Mando Diao и Macklemore.

Шок Ски Аггу

Удивительно, но пожар произошел во время выступления рэпера Ski Aggu (26). В своих сообщениях в Instagram он выразил шок и тревогу из-за пожара на колесе обозрения. Он был вынужден продолжить концерт и общаться с публикой, чтобы предотвратить панику. "Моей главной задачей в тот вечер было снизить напряжение, что, к счастью, удалось", - сказал он. Он выразил благодарность своим фанатам и службам экстренной помощи за их поведение и отметил их значительный вклад.

Фестиваль Highfield является крупнейшим музыкальным фестивалем в Центральной Германии и проходит на озере Штормталь с 2010 года. На этом году мероприятия, проходящие с 16 по 18 августа, ожидалось около 30 000 посетителей, а на трех сценах должны были выступить 54 инди- и хип-хоп-артиста.

Точная причина пожара, повлекшего за собой возгорание другой gondолы после первой, остается невыясненной. После этого инцидента Ski Aggu (26) выразил шок и обеспокоенность, сказав, что его главной задачей было снизить напряжение, чтобы предотвратить дальнейшую панику, и подчеркнув важную роль зрителей и служб экстренной помощи.

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