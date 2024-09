Горелый сок Трактора - Пострадания, которые превышают критическую опасность для жизни после аварии на тракторе

Облегчение после тяжёлого ДТП с грузовиком и прицепом в Тюрингии недалеко от границы с Гессеном: Четверо пострадавших, в том числе трое детей, больше не находятся в непосредственной опасности смерти. Об этом сообщил представитель полиции в воскресенье вечером, не добавив новых подробностей.

ДТП с грузовиком, буксирующим прицеп, произошло в воскресенье недалеко от Сюннаха, района Унтербрейсбах в районе Вартбург. В результате трое подростков 13 лет и 45-летняя женщина были срочно доставлены в больницы с тяжёлыми травмами. Двое 10-летних и 13-летняя девочка, а также 70-летний водитель грузовика получили серьёзные травмы. Ещё трое девочек в возрасте 4, 7 и 10 лет получили лёгкие травмы. Пострадавших доставили в больницы в Тюрингии или Гессене, уточнил представитель полиции.

Прицеп перевернулся во время "семейного выезда"

Во время аварии грузовик ехал по крутому гравийному лесному дороге и потерял управление, в результате чего прицеп перевернулся, сообщили в полиции. В прицепе находились девять детей и женщина. Мероприятие было частным, полиция описала его как "семейный выезд". Дети, по словам представителя, были детьми нескольких близких семей. Кроме пожарной службы и экстренных служб, на место происшествия прибыл отряд спасателей. Прицеп был перевёрнут в тот же день.

Полиция расследует инцидент как несчастный случай. В соответствии со стандартной процедурой в таких случаях начаты расследования в отношении возможных обвинений в неосторожном причинении телесных повреждений водителю.

Другие инциденты с прицепами

В последнее время произошло несколько серьёзных аварий с участием прицепов.

В середине августа прицеп отсоединился от грузовика и перевернулся в районе Nürnberger Land в Баварии, в результате чего 15 человек, находившихся в прицепе, получили травмы. Preliminary police investigations suggested that the group was on their way to a church festival. В мае 14 человек получили травмы во время поездки в прицепе, тянущемся за грузовиком (Kremser), в районе Эйхсфельд в Тюрингии в день Вознесения. Аналогичный инцидент также произошёл в Кадерне, Баден-Вюртемберг, в результате чего 29 человек получили травмы.

Хотя ситуация с тремя детьми и женщиной улучшилась и они больше не находятся в непосредственной опасности смерти, расследование продолжается, чтобы определить, contribued ли любые неосторожные действия водителя грузовика к аварии.

