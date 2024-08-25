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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Пострадал от столкновения на государственной трассе.

24-летний человек, едущий по дороге штата 1184, натыкается на неожиданно замедлившийся впереди него автомобиль, в результате чего происходит ДТП, в котором трое людей получают ранения.

 and  Viktoria Klein
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Три человека получили ранения, что привело к предполагаемому ущербу в размере около 80 000 евро, по...
Три человека получили ранения, что привело к предполагаемому ущербу в размере около 80 000 евро, по данным полиции (velopers of Symbolism).

- Пострадал от столкновения на государственной трассе.

В результате столкновения двух транспортных средств в Бондорфе, районе Бёблинга, трое человек получили травмы. Среди них был 57-летний водитель, который получил тяжёлые травмы. Его срочно доставили в больницу вертолётом. Водитель второго автомобиля, 24-летний, и его 36-летний пассажир получили лёгкие травмы, как сообщили представители местной полиции.

24-летний водитель неожиданно выехал на встречную полосу около полудня, чтобы избежать столкновения с внезапно остановившимся впереди автомобилем, что привело к столкновению с машиной 57-летнего водителя.

Оба автомобиля были признаны непригодными для дальнейшего использования и были эвакуированы. Общий материальный ущерб составил около 80 000 евро.

24-летний водитель, который ехал на автомобиле, был вынужден вывернуть, чтобы избежать столкновения с другим остановившимся автомобилем, в результате чего произошло столкновение с машиной 57-летнего водителя. После аварии оба повреждённых автомобиля были эвакуированы из-за неисправности.

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