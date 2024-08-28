- Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

Персонал тюрем должен быть бдительным и готовым к возможным нападениям со стороны заключенных, как заявил министр юстиции Рейнланд-Пфальца Герберт Мертин (ФДП). По его словам, "всегда нужно быть готовым к тому, что это может произойти в любой момент". Эти слова прозвучали во время экскурсии по семинару по деэскалации и тактике развертывания в Школе юстиции в Витлихе.

Основной акцент делается на технике деэскалации, где сотрудники учатся успокаивать заключенных через диалог и предотвращать опасные ситуации. Однако если диалог не срабатывает, сотрудники должны быть "высококвалифицированными, чтобы эффективно защищаться от атак", как сказал министр.

Это может включать в себя использование защитных щитов, многоцелевых дубинок, перцового спрея или приемов удержания. Джон Кляйн, тренер по деэскалации, подчеркнул важность предотвращения эскалации ситуации. Он заявил, "общение - это самое мощное оружие". Физические и словесные столкновения с заключенными - обычное дело для каждого охранника тюрьмы.

"Каждый случай - это один слишком много"

По данным Министерства юстиции, в этом году в тюремной службе Рейнланд-Пфальца произошло 13 случаев физического нападения на сотрудников с получением травм. В 2022 году таких случаев было 19, а в 2021 году - 14. Не выявлено четкой тенденции к росту.

Если разбить по отдельным учреждениям, "к счастью, не так много случаев", сказал Йорг Патцак, директор тюрьмы в Витлихе. Но каждый отдельный случай сожалеет, и всегда нужно быть готовым. Обучение деэскалации и тактике развертывания играет важную роль в этом аспекте. Патцак, глава крупнейшей тюрьмы в стране, сказал, что они успешно улаживают многие сложные ситуации через диалог.

Заключенные становятся все более неуважительными

Нападения на тюремный персонал происходят "с определенной частотой и разной степени тяжести", по словам председателя Ассоциации тюремного персонала Рейнланд-Пфальца Стефана Вагнера. Было замечено, что заключенные становятся "более наглыми, неуважительными и психологически неуравновешенными".

В эту пятницу в региональном суде Франкенталя начнется процесс об attempted murder против заключенного, который якобы ударил охранника ножом в шею длиной 10 сантиметров из острого куска ножки стола во время попытки побега в 2023 году в тюрьме Франкенталя.

По мнению председателя ассоциации Стефана Вагнера, в целом incidents - включая оскорбления, угрозы и попытки причинения телесных повреждений - "казалось, увеличились" в последние годы. Поэтому подготовка к критическим ситуациям "очень важна".

Тюрьма в Витлихе была "хорошо оснащена" в последние годы, как сказал Патцак. Это включает в себя защитную одежду, подходящую для внутреннего использования, подобную той, что используют полицейские спецназовцы, включая шлемы, защиту ног и рук, и защитные щиты. Он добавил, что это необходимо, потому что заключенные иногда бунтуют даже в своих камерах.

В Рейнланд-Пфальце есть восемь тюрем, два исправительных учреждения для несовершеннолетних и один центр временного содержания несовершеннолетних. На середину августа там содержалось 3245 человек. К концу июля в общем тюремном управлении было около 1700 сотрудников.

В свете растущей неуважительности и случаев нападений со стороны заключенных крайне важно, чтобы персонал тюрем оставался бдительным и готовым к любым возможным насильственным ситуациям. Обеспечение правосудия требует, чтобы персонал тюрем был высококвалифицированным в самообороне и деэскалации конфликтов, так как эти случаи "слишком много".

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