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Постоянное выбор воровства над сбором <unk> Воровство фруктов остается постоянной проблемой

Повисшее на дереве яблоко кажется неподражаемо аппетитным, сочная мирABELlа entretien соком, а виноград сулит сладкое лакомство. Эти искушения часто соблазняют прохожих, некоторые из которых испытывают желание укусить или взять больше. Тем не менее, появляются проблемы, когда происходить...

 and  Yaroslav Smith
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Фрукты с чудотворными свойствами обнаружены на деревьях. В частности, в регионах возле городов или...
Фрукты с чудотворными свойствами обнаружены на деревьях. В частности, в регионах возле городов или популярных вело- и пеших маршрутов возникает проблема, называемая 'проблемами устного кражи' поблизости.

- Постоянное выбор воровства над сбором <unk> Воровство фруктов остается постоянной проблемой

Возможно, это не сразу бросается в глаза, когда кто-то время от времени срывает яблоко с дерева здесь и там. Но когда это становится более масштабной проблемой, это создает трудности для фермеров, особенно в определенных регионах, где это явление становится все более распространенным в последнее время. Как сообщает председатель ассоциации фермеров Schwäbisch Hall - Hohenlohe-Rems, Helmut Bleher, были зафиксированы случаи крупномасштабной кражи фруктов и урожая с частной собственности.

Утром пропадают мешки с картофелем, сады остаются голыми

Члены ассоциации сообщали о случаях, когда мешки с картофелем, оставленные фермерами у края поля накануне, исчезали к утру. "Это большая проблема для небольшого фермера с половиной гектара земли", - утверждает Bleher. Он также упоминает, что в районе вокруг Хайльбронн-Охринген воры полностью разграбили несколько яблоневых садов. Полицейское управление Людвигсбурга сообщило две недели назад, что примерно 50 килограммов мирабелл были украдены из сада в Магштадте (часть округа Бёблинген) между началом и серединой августа 2024 года. Аналогично, примерно 30 килограммов слив были украдены в то же время в Эхтингене, также в районе Людвигсбурга. В Оберстенфельде (часть округа Людвигсбург) с кустов исчезло несколько килограммов ежевики.

Нет подробной статистики о краже фруктов

Точное количество фруктов, вина или урожая, крадущихся ежегодно, и нанесенный ущерб неизвестны, ни у ассоциации фермеров штата, ни у ассоциации коммерческого садоводства в Баден-Вюртемберге (LVEO) нет данных по этому вопросу. Однако "грабежи" являются проблемой, особенно в районах возле городов или вдоль популярных велосипедных и пеших маршрутов, говорит представитель LVEO. Влияние отличается, когда 100 туристов берут по яблоку с дерева, чем одинокий пешеход берет одно, говорит Bleher.

"Незаявленная цифра высока", - объясняет Симон Шумахер, председатель Южно-немецкой ассоциации по выращиванию спаржи и клубники (VSSE). Фермеры, выращивающие клубнику и овощи, склонны молчать об этих инцидентах, чтобы не поощрять их. Вместо этого ассоциация разработала знак для своих членов: он изображает человека в маске с мешком за плечами и надписью "Сбор запрещен".

Зачастую сложно поймать воров, когда мешки с фруктами или орехами исчезают. Можно подать заявление в полицию, но процент раскрываемости низкий, по словам Bleher. Он связывает рост целенаправленных краж с недавним ростом цен на продовольствие.

Фермеры ассоциации фермеров округа Сигмаринген-Биберах, в основном занимающиеся выращиванием зерна или кукурузы, а не фруктов, больше беспокоятся о разрушениях, причиняемых ворами, чем председатель Никлас Крийб.

Иногда виноградники также становятся жертвами краж, но это не поддается количественной оценке и не является серьезной проблемой, по словам председателя ассоциации виноделов Вюртемберга, Германа Мораста.

Приготовление абрикосового варенья, выпечка яблочного пирога или плетение ореховой косы? Все это можно сделать законным образом, не расстраивая фермеров. Одним из таких усилий является инициатива "Желтая лента", существующая уже несколько лет, использующая ленты, привязанные к деревьям, чтобы сигнализировать о разрешении сбора. "Каждый год под деревьями и под фруктовыми деревьями гниет значительное количество фруктов из-за неуборочного урожая", - пишет город Мосбах в районе Neckar-Odenwald. Это может помочь сократить пищевые отходы. Несколько регионов на юго-западе также участвуют в этой инициативе. Альтернативой, по словам ассоциации LVEO, является честность и покупка в магазинах фермеров, на фермерских рынках или в хорошо укомплектованных супермаркетах.

Фермеры в других регионах также сообщали о подобных проблемах с кражей урожая. Эти случаи крупномасштабной кражи фруктов или овощей распространяются не только на яблоки и картофель, но и на другие виды урожая, такие как мирабеллы и ежевика.

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