Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро.

Согласно сообщениям, государство планирует снизить свою долю в Коммерцбанке. Финансовое агентство Федеративной Республики Германия объявило, что вмешательство правительства в Коммерцбанк во время финансового кризиса 2008 и 2009 годов было критически важным для восстановления стабильности финансового рынка. Поскольку Коммерцбанк снова стал стабильным и прибыльным институтом, сейчас самое время правительству продать свои акции.

Флориан Тонкар, парламентский государственный секретарь в Федеральном министерстве финансов и председатель ответственного межведомственного комитета, объяснил, что финансовое положение Коммерцбанка значительно улучшилось с 2021 года. Таким образом, правительство принимает правильное решение, снижая свою долю в Коммерцбанке и начиная выход из него.

Продажа соответствующего пакета акций будет проведена прозрачно и в рыночной форме, как объявило финансовое агентство. Дальнейшие шаги по продаже будут приняты межведомственным комитетом в подходящее время.

Стоит отметить, что правительство не участвовало в недавних программах выкупа акций Коммерцбанка, что немного увеличило его долю в банке. Коммерцбанк сообщил о самом высоком прибыли за 15 лет в конце прошлого года. Чистая прибыль группы выросла на 55 процентов до 2,2 миллиарда евро, а выручка увеличилась более чем на 10 процентов до 10,5 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.

CEO Манфред Кноф, который возглавил второй по величине публичный банк Германии в 2021 году, внес значительные преобразования. Сокращение рабочих мест и оптимизация сети отделений сделали банк гораздо более прибыльным. В январе правительство объявило, что продаст часть своих корпоративных активов, в том числе доли в Deutsche Post и Deutsche Telekom, и конвертирует их в наличные.

Коммерцбанк столкнулся с финансовыми трудностями во время финансового кризиса 2008 года и получил в общей сложности 18,2 миллиарда евро капитальной помощи из Фонда стабилизации финансового рынка (FMS), чтобы сохранить стабильность финансового рынка. На данный момент возвращено около 13,15 миллиарда евро. Сейчас правительство владеет 16,49 процента акций Коммерцбанка через FMS, что оценивается примерно в 15,8 миллиарда евро на фондовом рынке.

План правительства постепенно продать свои акции в Коммерцбанке принесет дополнительные средства, как упоминалось ранее. Улучшившееся финансовое положение Коммерцбанка, которое отражается в самой высокой прибыли за 15 лет и значительном росте прибыльности под руководством CEO Манфреда Кнофа, делает этот шаг уместным.

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