- Поставщик автомобилей в затруднительном положении - последний случай AE Group

Ситуация в отрасли поставщиков автокомпонентов в Тюрингии остается напряженной - еще одна компания испытывает экономические трудности. Компания, о которой идет речь, - южнothyринский автопроизводитель AE Group, который будет реструктурирован под ответственностью управления. Компания AE Group, базирующаяся в Герстунгене в районе Вартбург, подала заявление в Меингенский районный суд о возбуждении процедуры банкротства в рамках самоуправления, как объявила компания. Реструктуризацию поддерживает эксперт по банкротству и юрист Мартин Мучка.

"Уменьшение спроса со стороны автомобильной промышленности привело компанию в экономическое затруднение", - объяснило управление. Несколько автопроизводителей в Тюрингии уже столкнулись с финансовыми трудностями в этом году. "Нет признаков улучшения ситуации", - сказал Рико Чмелик, генеральный директор ассоциации автомобильной промышленности Тюрингии (at), газете dpa. Ассоциация at пригласила экспертов и ученых на панельную дискуссию о будущем автомобильной промышленности Тюрингии в Эйзенахе.

Около 1000 сотрудников пострадали

"Мы сожалеем, что вынуждены предпринять этот шаг", - сказал менеджмент группы ae. Снижение спроса вызывает у поставщика значительные трудности. Компания имеет около 1000 сотрудников на четырех площадках, около 600 из которых работают в штаб-квартире в Герстунгене.

Генеральный директор AE Group AG Кристиан Кляйнюнк выразил уверенность в том, что компания сможет пройти процедуру реструктуризации и сохранить рабочие места. Бизнес-операции продолжаются без ограничений. Зарплаты и зарплаты сотрудников гарантированы выплатами по банкротству до конца октября. Компания специализируется на литье под давлением. В этом году планировался оборот в размере 150 миллионов евро.

Неопределенность и сдержанность в инвестициях

То, улучшится ли ситуация, в значительной степени зависит от того, создаст ли политика надежные рамки для автомобильной промышленности. Это включает в себя то, как будет развиваться дискуссия о запрете бензиновых двигателей в ЕС к 2035 году. "Производители не знают, какая стратегия правильная в настоящее время". Это приводит к сдержанности в инвестициях. Кроме того, неопределенность потребителей приводит к сдержанности в покупках. Чмелик боится, что производство автомобилей будет сокращено в следующем году, что повлечет за собой отрицательные последствия для поставщиков.

Автомобильная промышленность Тюрингии с высокой выручкой в течение длительного времени потрясалась закрытием заводов или банкротствами поставщиков. По данным ассоциации, за первые четыре месяца было восемь случаев, которые коснулись 2020 рабочих мест. Самый крупный случай закрытия завода, по данным at, - это производитель фар Marelli Automotive Lighting, который влияет на около 800 рабочих мест в Броттероде.

Восемь случаев также включают поставщиков в Эйзенахе, Трузетале, Юденбахе, Гера, Вальтерсхаузене, Ихтершаузене и Мюльхаузене. По словам Чмелика, автомобильная промышленность напрямую и косвенно занимает около 80 000 человек в Тюрингии. Оборот примерно 690 компаний составляет около 9,3 миллиарда евро.

Тюрингская комиссия по промышленным делам внимательно следит за ситуацией в отрасли поставщиков автокомпонентов, учитывая многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются компании, подобные AE Group. Комиссия активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы изучить потенциальные решения и смягчить последствия этих вызовов.

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