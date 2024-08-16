Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиПочет - шоу легенд

Пособия по телевизору в пятницу

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

20:15, Первый канал, Тони, Мужской акушер: Счастье других, Комедия

- Пособия по телевизору в пятницу

Акушер Тони (Лео Райзингер) удивлен: его бывшая жена Ханна (Катрин фон Штейнбург) появляется с новым мужем Алексом (Мартин Бреtschneider) на прием к врачу. Однако беременна не 42-летняя адвокат, а ее грузинская домработница Наташа (Каťя Хутко)! Самоуверенная Наташа не нуждается в переводчике или помощи с выбором имени для ребенка. Доминирующее поведение Ханны вызывает подозрения у Тони. В конце концов, адвокат признается, что наняла молодую женщину в качестве суррогатной матери для своего желания иметь ребенка!

20:15, RTL, Я — звезда: Дюссельдорфское шоу легенд, Реалити-шоу

Марвел имеет своих Мстителей, ДС — Лигу справедливости, а RTL — легенды Дюссельдорфа: к 20-летию "Я знаменитость... Выведите меня отсюда!" Дюссельдорф возвращается этим летом в специальном сезоне. Тринадцать бывших звезд Дюссельдорфа снова столкнутся с приключениями в ЮАР. Кто преуспеет в захватывающих вызовах, переживет эмоциональные моменты у костра и продемонстрирует настоящую величие?

20:15, ProSieben, Они хотят меня мертвым, Триллер

Пожарный Ханна Фабер (Энджелина Джоли) живет в уединении в горах. Однажды она встречает 12-летнего Коннора (Финн Литтл), который блуждает один в дикой местности. Мальчик стал свидетелем убийства своего отца и теперь бежит от убийц. Ханна берет Коннора под свою опеку, но убийцы Патрик (Николас Холт) и Джек (Айдан Гиллен) уже близко.

20:15, Sat.1, Трибьют — Шоу музыкальных легенд, Конкурс музыкантов

Поет ли "Удонот" так же, как Удо Линденберг? Может ли "Четыре в ряд" так же тусоваться, как "Фантастические четверо"? И может ли "Битлз Ревю Бэнд" вернуть волшебство четверки на сцену? В "Трибьют — Шоу музыкальных легенд" певица Йvonne Каттерфельд, икона ЕС Кончита Вурст и легенда Панікорchester Бертрам Энгель ищут лучшую кавер-группу в Германии. Приз: концерт для до 5000 зрителей в РуреКонгресс в Бохум.

20:15, RTLzwei, Обливион, Научная фантастика, триллер

В 2077 году человечество выиграло войну против инопланетных "Скавенджеров", но Земля в руинах. Массивная космическая станция "Тет" гарантирует выживание, пока выжившие готовятся переселиться на спутник Сатурна Титан. Техник Джек (Том Круз) обнаруживает crashed spacecraft с выжившим (Ольга Куриленко) во время одного из своих разведывательных полетов. Когда она просыпается из криосна, она утверждает, что является его женой.

В 20:15 на Sat.1 представлен "Трибьют — Шоу музыкальных легенд", музыкальный конкурс, в котором группы отдают дань музыкальным легендам. В шоу Йvonne Каттерфельд, Кончита Вурст и Бертрам Энгель ищут лучшую кавер-группу в Германии, предлагая победителю возможность выступить перед до 5000 зрителей в РуреКонгресс в Бохум.

В будущем эпизоде "Трибьют — Шоу музыкальных легенд" группа "Фу Квартет" может дать исключительное выступление, captura эссенцию легендарной рок-группы "Фу Файтерс". Их версия популярных хитов, таких как "Навсегда" и "Времена, подобные этим", могут ошеломлять судей и зрителей, считая их потенциальными победителями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Художник по портретам на скорую руку по имени Оскар стал известен как Ханс Бирбрауэр в шоу Ханса...
Культура

"Думаю, вы его знаете": на аукционе выставлены картины известных телезвезд

На 'Барах для редкостей' была выставлена картина Ханса Бибербайера. Представители более старшего поколения знают его под другим именем из популярного телешоу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Диана и Чарльз: Насколько её смерть повлияла на него?
Культура

Он писал о своем горе в 1997 году:

Мало кто знал его так эмоционально, как он продемонстрировал после смерти Дианы, открытка с благотворительностью раскрывает тайны души тогдашнего принца Чарльза.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.
Главные темы

Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Недавние агрессивные действия радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу вызвали сильную международную осуждаемость. Такие акты насилия терпимы, и нападения должны немедленно прекратиться

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно