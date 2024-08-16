20:15, Первый канал, Тони, Мужской акушер: Счастье других, Комедия

- Пособия по телевизору в пятницу

Акушер Тони (Лео Райзингер) удивлен: его бывшая жена Ханна (Катрин фон Штейнбург) появляется с новым мужем Алексом (Мартин Бреtschneider) на прием к врачу. Однако беременна не 42-летняя адвокат, а ее грузинская домработница Наташа (Каťя Хутко)! Самоуверенная Наташа не нуждается в переводчике или помощи с выбором имени для ребенка. Доминирующее поведение Ханны вызывает подозрения у Тони. В конце концов, адвокат признается, что наняла молодую женщину в качестве суррогатной матери для своего желания иметь ребенка!

20:15, RTL, Я — звезда: Дюссельдорфское шоу легенд, Реалити-шоу

Марвел имеет своих Мстителей, ДС — Лигу справедливости, а RTL — легенды Дюссельдорфа: к 20-летию "Я знаменитость... Выведите меня отсюда!" Дюссельдорф возвращается этим летом в специальном сезоне. Тринадцать бывших звезд Дюссельдорфа снова столкнутся с приключениями в ЮАР. Кто преуспеет в захватывающих вызовах, переживет эмоциональные моменты у костра и продемонстрирует настоящую величие?

20:15, ProSieben, Они хотят меня мертвым, Триллер

Пожарный Ханна Фабер (Энджелина Джоли) живет в уединении в горах. Однажды она встречает 12-летнего Коннора (Финн Литтл), который блуждает один в дикой местности. Мальчик стал свидетелем убийства своего отца и теперь бежит от убийц. Ханна берет Коннора под свою опеку, но убийцы Патрик (Николас Холт) и Джек (Айдан Гиллен) уже близко.

20:15, Sat.1, Трибьют — Шоу музыкальных легенд, Конкурс музыкантов

Поет ли "Удонот" так же, как Удо Линденберг? Может ли "Четыре в ряд" так же тусоваться, как "Фантастические четверо"? И может ли "Битлз Ревю Бэнд" вернуть волшебство четверки на сцену? В "Трибьют — Шоу музыкальных легенд" певица Йvonne Каттерфельд, икона ЕС Кончита Вурст и легенда Панікорchester Бертрам Энгель ищут лучшую кавер-группу в Германии. Приз: концерт для до 5000 зрителей в РуреКонгресс в Бохум.

20:15, RTLzwei, Обливион, Научная фантастика, триллер

В 2077 году человечество выиграло войну против инопланетных "Скавенджеров", но Земля в руинах. Массивная космическая станция "Тет" гарантирует выживание, пока выжившие готовятся переселиться на спутник Сатурна Титан. Техник Джек (Том Круз) обнаруживает crashed spacecraft с выжившим (Ольга Куриленко) во время одного из своих разведывательных полетов. Когда она просыпается из криосна, она утверждает, что является его женой.

В 20:15 на Sat.1 представлен "Трибьют — Шоу музыкальных легенд", музыкальный конкурс, в котором группы отдают дань музыкальным легендам. В шоу Йvonne Каттерфельд, Кончита Вурст и Бертрам Энгель ищут лучшую кавер-группу в Германии, предлагая победителю возможность выступить перед до 5000 зрителей в РуреКонгресс в Бохум.

В будущем эпизоде "Трибьют — Шоу музыкальных легенд" группа "Фу Квартет" может дать исключительное выступление, captura эссенцию легендарной рок-группы "Фу Файтерс". Их версия популярных хитов, таких как "Навсегда" и "Времена, подобные этим", могут ошеломлять судей и зрителей, считая их потенциальными победителями.

Читайте также: