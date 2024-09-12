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Посмотрите на эти ключевые аспекты во второй неделе регулярного сезона НФЛ:

Начало сезона в NFL часто вызывает сильные и чрезмерные реакции фанатов, основанные на результатах их команды. Одновременно первые матчи могут предоставить ценные данные о развитии и потенциале команды на текущий сезон.

 and  Christian Meier
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Посмотрите на эти ключевые аспекты во второй неделе регулярного сезона НФЛ:

Если вы поклонник Цинциннати Бенгалс, я предполагаю, что вы сейчас не на седьмом небе от счастья. Фанаты Каролины Пантерс и Нью-Йорк Джайентс находятся в похожей ситуации.

Давайте рассмотрим пять вещей, на которые стоит обратить внимание, глядя вперед к неделе 2 сезона НФЛ.

Тайрик Хилл и Дольфины против Биллов

Несмотря на то, что он был скован, задержан и уложен на землю полицией, Тайрик Хилл показал впечатляющую игру против Джексонвилл Джагуарс. Wide receiver Майами Долфинс поймал семь пасов на 130 ярдов и touchdown – вместе с "ручничным" празднованием.

Эта неделя выдалась совсем не типичной для команды. Несколько игроков, в том числе стартовый квотербек Туа Тагаовайлоа, борются с событиями прошлого воскресенья. Тагаовайлоа поделился своими эмоциями на пресс-конференции во вторник, глядя на видеозапись задержания Хилла, что вызвало у него "эмоции".

На пресс-конференции в среду Хилл признался, что сожалеет о своих действиях во время задержания, но требует, чтобы офицер, виновный в этом, был уволен. В то же время, Долфины должны быстро сосредоточиться на четверговом матче дома против Баффало Биллс, важном матче в дивизионе AFC East против квотербека Джоша Аллена.

Хилл подтвердил, что ему удалось отделить свою подготовку к матчу от задержания, сказав: "Я не буду смешивать это. Я не буду вставать на колени. Я не буду просить финансирования полиции. Я не буду протестовать... Футбол – это моя терапия – это то, как я ухожу от многого из того, что происходит в моей жизни. Это то, как я отделяюсь от прошлых травм в моей жизни."

Соревнование квотербеков: Берроу против Махонса

Бенгалс столкнулись с неудачным выступлением против пост-Беличик Нью-Ингленд Пэтриотс в неделе 1, выбивая из соревнования многих участников элиминаторной группы. Теперь они сталкиваются с задачей добраться до стадиона Arrowhead, чтобы встретиться с Патриком Махонсом и Канзас-Сити Чифс.

Джо Берроу – один из немногих квотербеков, имеющих выигрышную статистику против Махонса (3-1), но Бенгалс проиграли Чифс в их последней встрече в плей-офф 2023 года.

Несмотря на травмы Берроу в конце прошлого сезона, 27-летний квотербек не стал беспокоиться об этом на пресс-конференции в среду, сказав: "Оно чувствует себя замечательно, лучше, чем в прошлую неделю, чем в неделю до этого, так что оно продолжает улучшаться."

Бенгалс будут стремиться избежать начала 0-2, но Чифс не те, кто легко принимает поражения, особенно когда противник называет их стадион "Берроухед". Кроме того, присутствие Тейлор Свифт на матче часто благоприятствует Чифс – они выиграли 10 из 13 матчей, когда она была на трибунах.

Найдет ли Том Брэди свою форму в вещании?

Дебютное появление Тома Брэди в студии комментаторов получило смешанные отзывы. Однако, учитывая, что Брэди преуспел во всех начинаниях, которые он когда-либо предпринимал (семь колец Супербоула, например), можно быть уверенным, что ему удастся преуспеть и в этом новом направлении.

Брэди и его команда комментаторов выступят в Техасе на матче Даллас Ковбойз против Нового Орлеана Сэйнтс.

Соревнование молодых талантов в воскресной ночи футбола

Неделя 1 дала фанатам предвкушение того, что их ждет в воскресной ночи футбола. Калеб Уильямс, первый номер драфта, встретится с СД Строудом, действующим новичком года в нападении, в Хьюстоне.

8 сентября 2024 года; Кливленд, Огайо, США; комментатор Fox Sports Том Брэди общается с Zuschauern перед встречей между Кливлендом Браунс и Далласом Каубойс на стадионе Huntington Bank Field. Обязательная подпись:Ken Blaze-Imagn Images

Оба клуба вошли в неделю 1 с высокими ожиданиями – некоторые предсказывали, что Тексанс заберут чемпионство – и оба клуба ушли с победами в своих первых играх. Тексанс одержали победу над Индианаполис Колтс со счетом 29:27, в то время как Беарс одержали победу над Теннесси Тайтанс со счетом 24:17 после драматического возвращения.

Уильямс пережил трудную неделю 1, но солидная игра против сильной атаки Тексанс будет необходима, чтобы сохранить шансы Беарс на борьбу за чемпионство.

Война птиц в понедельник ночью футбола

После возвращения из Бразилии Филадельфия Иглз сыграют против Атланты Фэлконс в понедельник ночью футбола. Новый бегущий назад Сакун Баркли показал себя в неделе 1, набрав 132 ярда с скримидж и забив три тачдауна в победе над Грин-Бей Пэкерс.

В то время как Фэлконс испытали трудности в своей неделе 1 против Питтсбург Стилерз, приход квотербека Кирка Казинса не привел к ожидаемому росту продуктивности нападения – Фэлконс набрали всего 226 ярдов в нападении, заняв четвертое место в неделе 1, после Бенгалс, Пантерс и Беарс. Но с неделей опыта и полной интеграцией Казинса в план игры Фэлконс фанаты могут ожидать более внушительной игры в этот раз.

Если Фэлконс проиграют этот матч, они могут оказаться в ситуации 0-3, с мощными Чифс Патрика Махонса на горизонте в неделе 3.

У Майами Долфинс и Баффало Биллс есть важный матч в дивизионе AFC East, в котором Тайрик Хилл надеется оказать влияние после своей впечатляющей игры, несмотря на недавние события. (спорт: футбол, спортивная команда: Майами Долфинс, Баффало Биллс)

В предстоящем матче понедельник ночи футбола Филадельфия Иглз и Атланта Фэлконс встретятся, а новый бегущий назад Сакун Баркли надеется продолжать свою сильную игру в НФЛ. (спорт: футбол, спортивная команда: Филадельфия Иглз, Атланта Фэлконс)

САО-ПАУЛУ, БРАЗИЛИЯ - 6 СЕНТЯБРЯ: Перед футбольным матчем НФЛ против Гри́н-Бе́й Пэ́керс, губитель тащильщиков мяча Филадельфии И́глз Сэ́куан Баркли, одетый в номер 26, можно увидеть на поле на Арене Коринтианс 6 сентября 2024 года

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